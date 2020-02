FEIRING: Emil Bergquist Pedersen feirer VM-tittelen i Fortnite sammen med David Wang fra Østerrike. De kunne også innkassere 25,8 millioner kroner til sammen. Foto: Epic Games / TT NYHETSBYRÅN

Fortnite-Emil blir kontaktet av idrettslag: – Dilemma NIF må ta på alvor

Fortnite-verdensmester Emil Bergquist Pedersen (17) får stadig henvendelser fra idrettslag i Norge som starter opp e-sportgrupper.

Nå nettopp

Det forteller faren Frank Pedersen, som selv jobber i Norges Triatlonforbund. Han er engasjert i diskusjonen rundt e-sport og om dette kan bli inkludert i Norges Idrettsforbund (NIF).

– Det er et dilemma NIF må ta på alvor. Stort sett alle gutter fra 10 år til 17-18 årsalderen spiller. Jeg tror idretten må akseptere at det er den nye folkesporten. Det bør idretten ta på alvor, sier Pedersen til VG.

Norges Fotballforbund har tatt tak i e-sport gjennom fotballspillet FIFA.

GIGANTISK: Arenaen for finalen i Fortnite-VM var i sommer lagt til Flushing Meadows Arthur Ashe stadium i New York. Den er mest kjent som arena for tennisturneringen US Open. Foto: JASON SZENES / EPA

VGs kommentator Leif Welhaven tar også tak i denne diskusjonen i en kommentar i VG.

– Vi får stadig henvendelser fra idrettslag som oppretter e-sport grupper. De vil at Emil skal komme å snakke og hjelpe dem i gang, sier Pedersen og sier det er snakk om blant annet idrettslag i Oslo, Drammen og Tønsberg, der de selv bor.

Han påpeker at antallet spillere også kan utgjøre en større medlemsmasse for norsk idrett.

– Det er fare for å miste en del medlemmer da «gamingen» tar dem. Så er det også et spørsmål hvilke type spill som skal eksistere, sier Pedersen.

Emil Bergquist Pedersen og far Frank Pedersen etter at sønnen sikret VM-tittelen i New York sist sommer. Foto: Thomas Nilsson / VG

Han mener Fortnite, spillet 17-årige Emil tok VM-tittelen i, er et snilt spill. Samtidig ser han etiske problemstillinger i dette markedet.

– Det finnes spill som er direkte voldelige og det er ikke bra. Det er et dilemma dette med etikk og moral. Sjakk er jo uskyldig selv om det også er et krigsspill, men det er helt annerledes, sier Pedersen.

Sønnen har nå fått tilrettelagt skolehverdagen for å kunne satse på e-sport, som er blitt et globalt fenomen der også pengepremiene er store.

Tidligere denne måneden delte Fortnite-verdensmestere ut pris på Idrettsgallaen.

– E-sportforbundet har ligget nede, men man prøver å børste støv av det og ta et initiativ. Ønsket er at e-sportmiljøet kan være et særforbund under Norges Idrettsforbund fra 2021, sier Pedersen.

Per Tøien, idrettspolitisk rådgiver i NIF, sier de ønsker lokal e-sportaktivitet i idrettslag velkommen. Han sier idrettsforbundet også er åpne for å se på utviklingen av et e-sportmiljø og hvorvidt det blir et felles forbund som kan søke om opptak som særforbund. Samtidig må det også diskuteres hvilke spill som skal omfattes, hvem som eier konkurransereglene og at idrettens etikk og regelverk følges.

– Det er ikke tvil om at dette er en utrolig stor og viktig aktivitet for ungdom, spesielt blant gutter og menn. Og NIF, som har 93 prosent av alle unge innom som medlemmer i løpet av livet er nødt til å forholde seg til e-sport. Derfra til å si om det er en idrett eller ikke, om det skal være et særforbund eller ei og om man skal forholde seg til det lokalt eller nasjonalt er vanskeligere å svare på, sier Tøien.

Det er idrettstinget som eventuelt må avgjøre om e-sport kan tas opp i NIF som et eget forbund. Tøien understreker at det kan være delte meninger om e-sport kan betegnes som idrett blant representantene.

– E-sport som handler om tradisjonelle idretter er det IOC for tiden er mest opptatt av. Norges idrettsforbund har foreløpig en bred tilnærming til e-sport og gamingmiljøene og låser ikke vår egen diskusjon på dette foreløpig, sier Tøien.

Dette er «Fortnite:» Fortnite ble lansert av spillselskapet Epic Games i 2017. Fortnite er et Battle Royale-spill, som kort fortalt går ut på at opp til 100 spillere lander på en øde øy, hvor de må finne våpen så fort som mulig for å kunne beskytte seg selv mot andre spillere mens de flykter fra en sirkel som gjør kartet mindre; målet er å være den siste spilleren i live.

Publisert: 01.02.20 kl. 07:01

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser