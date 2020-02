OVERTENT: – Jeg vil virkelig få ut det jeg vet jeg kan, og kanskje ble det for mye i dag, sa en skuffet Frida Karlsson etter 10-kilometeren i Ruka i november. Hun ble nummer 11. Foto: Terje Pedersen/NTB scanpix

Karlsson tilbake etter startnekt: Johaug advarer igjen

Therese Johaug (31) advarte fjorårets svenske sensasjon Frida Karlsson (20) om forventningene foran sesongen – og fikk helt rett.

Nå nettopp

Nå gjør Karlsson comeback etter to måneder med startnekt. Johaug advarer igjen.

Det er snart et år siden Karlsson kom til VM i Seefeld uten en eneste pallplass i verdenscupen. Hun dro hjem med gull, sølv og bronse.

Men etter en 8. plass på minitouren i verdenscupåpningen fikk 20-åringen startnekt. Hun oppfylte ikke landslagets krav i en helsesjekk. Søndag er hun tilbake på 10 kilometer fellesstart i Falun.

– Det blir veldig artig å ha henne tilbake på startstreken, men nå skal ikke jeg legge noe press på henne, sa Therese Johaug til VG etter at hun tok to NM-gull på Konnerud sist helg.

Johaug slo gjennom som 18-åring med VM-bronse i 2007, men brukte mange år på å etablerte seg i toppen. Hun tok én verdenscupseier på tre år etter bronsemedaljen. Den kom opp slalåmbakken under Tour de Ski i 2009.

– Jeg synes litt synd på Frida. Hun får veldig mye forventninger fra folk rundt henne om at hun skal være i toppen og at det blir satt opp en duell mot meg, sa Johaug til VG i Ruka i november.

Og Johaug fikk rett i advarselen.

– Ja, jeg sa det, for jeg har vært i den samme situasjonen selv, sier Johaug.

GJENNOMBRUDDET: Frida Karlsson (t.v.) hoppet inn i verdenstoppen under ski-VM i Seefeld. Her etter sølvet på 10-kilometeren. Therese Johaug (i midten) vant. Ingvild Flugstad Østberg ble nummer tre. Foto: Bjørn S. Delebekk/VG

Karlsson var veldig skuffet etter at hun fikk bank av Johaug i sesongåpningen.

– Jeg får det ikke til i det hele tatt. Jeg tror jeg var litt vel spent i dag. Jeg spenner meg, sløser med energi og stresser i skiløpingen, sa 20-åringen da.

I en alder av 31 år er Johaug mer eller mindre uslåelig på distanse. Det er bare to distanserenn hun ikke har vunnet denne sesongen.

Men Johaug kommer med en aldri så liten advarsel igjen, mot eventuelle forventninger om at 20-åringen skal kjempe i toppen nå.

– Det var vanvittig imponerende det Frida gjorde i Seefeld, men å holde det nivået helg etter helg som senior ... man har ikke helt det grunnlaget som ung. Og det grunnlaget er man nødt til å ha, og man må være på hugget hver helg, sier Johaug som jakter sin 66. verdenscupseier søndag.

Årets nykommer

Over natten var Karlsson en ny superstjerne i Sverige, og mamma Mia Karlsson har hatt jobben med å si nei til alle som ville ha en bit av suksess-datteren. På Idrettsgallaen 27. januar ble hun kåret til Årets nykommer. Hun vant også årets lag med stafettdamene som tok gull foran Norge i Seefeld.

STJERNE: Frida Karlsson ble ropt opp som årets nykommer i svensk idrett under Idrettsgallaen i Globen i januar. Foto: Christine Olsson/TT / TT NYHETSBYRÅN

Ingvild Flugstad Østberg har også hatt startnekt denne sesongen, men kom tilbake til Tour de Ski. Hun tror det blir bra for Karlsson å gå på hjemmebane.

– Folk heier på henne og vil at hun skal gå fort og prestere. Jeg gleder meg veldig til å se Frida, sier Østberg.

– Hva er den største utfordringen når hun nå skal tilbake i konkurranse?

– Det er fort gjort at man vil mye når kommer tilbake. Men dette takler hun bra. Hun må kjenne på gleden av å gå skirenn, at den er der. Det var det viktigste. Også må hun være forberedt på at resultatene kan bli så mangt, svarer Østberg.

PS! Det er sprint i Falun lørdag. Hverken Johaug eller Karlsson skal gå den.

Publisert: 05.02.20 kl. 02:28

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser