BRYANT: Basketlegenden Kobe Bryant var blant ni mennesker som mistet livet i helikopterkrasjen i California i slutten av januar. FOTO: LARRY W. SMITH / EPA

Nødanrop fra Bryant-ulykken: – Hørte et smell

Brannvesenet i Los Angeles har offentliggjort flere opptak av nødanrop fra helikopterulykken der basketlegenden Kobe Bryant mistet livet.

Ines Margot Zander

Nå nettopp

Innringere meldte om et helikopter som krasjet, og flere sa de kunne se flammer, ifølge opptak av nødanropene som TV-kanalen ABC 15 Arizona har lagt ut.

– Et helikopter har krasjet inn i et fjell, vi hørte det, sier en av innringerne.

– Vi ser på flammene nå, fortsetter mannen.

Brannvesenet i Los Angeles har offentliggjort fem samtaler.

Basketlegenden Kobe Bryant, hans 13 år gamle datter Gianna og syv andre mistet livet i ulykken i Calabasas i California 26. januar.

Så flammer

En av innringerne mente det dreide seg om et lite fly.

– Jeg hørte et fly, men jeg kunne ikke se det. Så hørte vi et smell, så stillhet, og så kunne jeg se flammene, sier innringeren, som var ute på tur i området.

Det var svært dårlig sikt på ulykkestidspunktet, og politihelikoptre i Los Angeles var satt på bakken.

Flygelederen i området skal ha slitt med å få kontakt med helikopteret minuttene før krasjen, ifølge flere utenlandske medier. Piloten skal angivelig ha fått beskjed om at han fløy for lavt til å få såkalt «flight following» – det betyr kontinuerlig kontakt mellom kontrolltårnet og helikopteret når det fly lavt, for å unngå kollisjoner.

Det som skal være den siste meldingen fra tårnet til helikopteret, skal ha kommet klokken 9.44. Myndighetene fikk det første nødanropet klokken 09.47, ifølge Los Angeles Times.

SISTE HILSEN: Fans minnes Kobe Bryant utenfor Lakers hjemmeanlegg. Foto: Damian Dovarganes / AP

Hyllet Bryant

Det ble tårevått da basketlaget Los Angeles Lakers hyllet legenden Bryant før hjemmekampen 1. februar.

Før oppgjøret mellom Lakers og Portland Trail Blazers sang Usher foran en fullstappet arena. «Kobe, Kobe, Kobe», ble det ropt fra fansen flere ganger før kampen begynte.

Bryant spilte 20 sesonger for Lakers og vant fem titler med laget.

Publisert: 04.02.20 kl. 13:44

