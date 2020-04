RO-KLAR: Birgit Skarstein hadde ikke sittet i båten på fire uker da hun gjorde seg klar til å ro på Årungen sør for Oslo mandag morgen. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Her starter Birgit Skarsteins lange corona-reise

ÅRUNGEN (VG) Før Birgit Skarstein etter fire uker i romaskin i sitt bokollektiv endelig kan sette seg i båten på vannet, vedgår hun at det kjennes rart ikke å kunne gi Olaf Tufte (43) og de andre landslagsvennene en klem.

– Vi har sett hverandre mye på videoskjerm og vi har møttes for å drikke kaffe, sittende på hver vår benk. Men det var stor gjensynsglede i å komme hit og være sammen. Det er likevel en rar tid. Vi kan ikke ta på hverandre, ikke klemme hverandre, sier Birgit Skarstein.

Birgit Skarstein (31), Olaf Tufte (43), Kjetil Borch (30) og resten av ro-landslaget har etter hjemkomsten fra en treningsleir i Portugal for en måned siden sittet to uker i karantene og måttet holde seg unna vannet og organisert fellestrening. Da myndighetene før helgen lempet på smittevernreglene, åpnet det for at Norges mangeårige landslagstrener Johan Flodins (52) roere igjen kunne treffes og trene i vante omgivelser og deres rette element.

Det skjer på Årungen rett sør for Oslo mandag morgen. Under en strålende sol og en lufttemperatur på cirka fire grader, kaller Johan Flodin det starten på deres corona-reise.

– Jeg har sagt at denne uken tilbyr vi trening på denne måten. De må ikke komme, sier svensken til VG.

– Men alle kommer?

– Ja, det gjør de. Nå starter vi en lang reise igjen, da er denne påskeuken et tilbud. Det er sikkert mange som har gjort en helt annen corona-reise. Men vi må begynne et sted, svarer Johan Flodin.

INGEN NÆRKONTAKT: Landslagstrener Johan Flodin og Birgit Skarstein overholdt smittevernreglene om to meter avstand da verdensmesteren for egen hånd satte i stand båten foran treningsøkten på Årungen. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

OL og Paralympics, karrierens høydepunkt, skulle ha begynt om fire-fem måneder. Nå må forberedelsene utvides til fire ganger fire, som singlesculler-roer Kjetil Borch uttrykker det.

Kanskje blir det ingen konkurranser i 2020. Et slik scenario innebærer ulik motivasjon og ulik tilnærming. VM-gullvinner Borch (30) har ikke til hensikt å fortsette med gassen i bånn. Da vil han være «tom» i desember. Han er ikke helt klar for å kjøre hundre prosent ennå. Det er ikke slik at han iler etter å komme på vannet.

– Jeg må bruke litt tid på å få fylt på motivasjonstanken. 16 måneder. Det er mange som ikke skjønner hvor lenge det er, sier Kjetil Borch.

Olaf Tufte, som Borch humoristisk-alvorlig og med beundring karakteriserer som «psykotisk», finner på sin side ikke grunn til å slappe av ett sekund. Han hadde jo uansett tenkt å kjøre på til det opprinnelige OL i juli 2020. Konfrontert med kollega Borchs holdning, svarer Tufte at «for de gutta som er så unge» er jo dette en unik mulighet til å være i knallform neste år.

På spørsmål om han har satt en deadline for når han må bestemme seg for «OL 2021 eller ikke OL 2021», svarer Olaf Tufte at kabalen – en stor del av den ligger rundt roingen og gjelder familien – må gå opp, og at han har sine tre lagkamerater i OL-fireren å ta hensyn til.

– Hva slags signal gir jeg dem, hvis jeg setter meg på rumpa nå, spør han retorisk.

ORDEN I SYSAKENE: Olaf Tufte etter avsluttet økt på Årungen mandag morgen. Nå venter styrkeøkt hjemme på gården og våronna med mer. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Birgit Skarstein forteller at hun var så giret etter å komme på vannet igjen at hun satt i bilen på vei til Årungen allerede klokken 07.00, i et slags håp om at «mine aller beste venner» ville møtes før avtalt tid klokken 08.00.

På grunn av smittevernreglene kan de bokstavelig talt ikke sitte i samme båt, ikke dele verktøy (Birgit skrur og skrur for å feste sitt spesialsete), bruke kompisens årer, langt mindre sitte rundt et lunsjbord etter treningene og be noen sende boksen med makrell i tomat. Alle har smurt matpakke og kaffe på termos. Birgit Skarstein skifter fra sivilt til treningsklær i bilen.

Tilførselen av vann til roernes klubbhus ved Årungen er avstengt. Nødvendige ærend må foretas i skogen rundt.

Olaf Tufte gir på Tufte-vis uttrykk for at «dessertgenerasjonen» er i overkant opptatt av kyss, klapp og klem. Han mener verdens beste ro-landslag vil takle også dette – «corona shut down» – best. På spørsmål om det var befriende å komme tilbake på vannet, svarer han at det umiddelbart var «drit». Etter unormalt mange timer i romaskin, tok det noen kilometer før han fant tilbake til den samme smoothe teknikken.

– Og da var det hyggelig, sier Norges dobbelte OL-gullvinner i singlesculler (2004/2008).

Tufte, som har rodd i seks OL, sier også at noen forteller ham at han bør slutte nå, mens andre mener han bør fortsette. Uansett vil han ikke høre snakk om å ta det dag for dag. Ifølge Olaf Tufte fins det ikke noe verre. Han må ha en nøye strukturert plan. Det er typisk, mener han, for mange av dem som har slitt i disse corona-tider, at «de har detti på rumpa» og pysj og rufsehår er blitt en vane.

– Det er livsfarlig. Det gjelder å holde tingene i gang. Til og med ungene mine har fått kjenne på det. I og med at nettet er overbelastet senere på dagen, er de oppe 06.45 sammen med meg for å starte dagen med lekser, forteller Olaf Tufte.

Før han trekker pusten og fortsetter:

– Hvis du trenger hjelp, må du spørre en som har for mye å gjøre, fordi det er de som rekker det. I motsetning til de som har lite å gjøre. De får aldri tid, sier han.

Etter «jomfruøkten» på vannet og intervjuet med VG, setter han seg i bilen sammen med firer-kollega Oscar Stabe Helvig (24) for å kjøre hjem til gården i Horten og en styrke-økt på låven – før han spretter opp på traktoren og fortsetter våronna, som faren har avhjulpet ham med, og runder av dagen med «litt papirjobb».

Ute på Årungen holder Birgit Skarstein fortsatt på. Johan Flodins roere har av hensyn «corona-loven» bare lov til å være på det store, speilblanke vannet langs E6 i puljer av fem utøvere. Fremfor seg har hun rundt 1500 timer med trening til Paralympics i Tokyo 24. august til 5. september 2021.

Publisert: 08.04.20 kl. 09:23

