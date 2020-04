MELLOMSESONG: Håvard Lorentzen var plaget av en vond hofte forrige sesong, som endte med at han ble syk med corona-symptomer. Her er han sammen med sprinttrener Jeremy Wotherspoon under VM på Hamar 28. februar. Foto: Bjørn S. Delebekk

Lorentzen var trolig corona-smittet: Har «ikke pushet» seg

Håvard Lorentzen (27) er i tvil om neste skøytesesong blir noe av, selv om det er et halvt år til den normalt sett skal starte.

– Det skal bli spennende å se om det blir sesong i det hele tatt. Men vi må trene og forberede oss på at et kommer en neste sesong, sier Norges regjerende olympiske mester på 500 meter.

– Det ville være veldig kjipt om den ikke blir noe av. Blant annet distanse-VM, som er prøve-OL, i Beijing, tilføyer Håvard Lorentzen.

Det internasjonale skøyteforbundet ISU utsatte for to uker siden årets kongress til juni 2021. Fredag offentliggjør sportssjef Lasse Sætre i Norges skøyteforbund landslaget for sprint og allround for sesongen 2020/21.

Spørsmålet er om den blir noe av. Håvard Lorentzen er på grunn av corona-pandemien usikker på svaret.

– Det er en sak med fotball og håndball. De kan spille sine kamper og serier «hjemme». Vi skal stort sett rundt hele verden for å konkurrere. Hvis vi da må i karantene i to uker hver gang vi kommer hjem igjen, blir det tungvint. Det blir bare surr, mener Håvard Lorentzen.

Han viser også til nyheten om at det etter alt å dømme ikke vil komme en vaksine mot corona-sykdommen covid-19 før neste år.

Etter ønske fra «alle» vil Norges landslag for sprint og allround bli slått sammen, slik de fungerte foran Pyeongchang-OL 2018, for å forene krefter og kunnskap. Totalt vil det bestå av 15 løpere.

Sprint og allround skulle imidlertid i henhold til normal plan ha avviklet sesongens første treningsleirer i juni/juli på hvert sitt sted. Allround med Sverre Lunde Pedersen & co i italienske Collalbo, sprinterne med Håvard Lorentzen & co i Calgary.

Corona-krisen har kansellert disse, i likhet med den i normale tider aller første treningssamlingen under allroundtrener Bjarne Rykkje og sprinttrener Jeremy Wotherspoon i begynnelsen av mai. Første realistiske sammen-samling på is er i Vikingskipet på Hamar i august.

Håvard Lorentzen har for egen del fått beskjed av skøytelandslagets lege Mona Kjeldsberg om å ta det litt med ro etter at han etter verdenscupfinalen i Heerenveen 7. til 8. mars begynte å kjenne symptomer på corona-smitte – og ble ganske dårlig.

– Det går bra nå. Etter råd fra legen vår, har jeg tatt det ganske rolig og ikke pushet. Jeg har kunne trene som vanlig siden begynnelsen av april. Men det er ikke blitt mer enn en økt daglig, sier Håvard Lorentzen.

Oftest på sykkel, dernest fjellturer og løfting av vekter i garasjen.

På spørsmål om hva som kan ha vært årsaken til at han ble hardere rammet enn samboer Hege Bøkko (29), som han sannsynligvis ble smittet av, svarer han at det kan være at kroppen hans var mer sliten etter flere reiser og løp – og det kan hende årsaken er at han har hatt astma siden han var liten.

– Men det er vanskelig å si. Det er jo ingen som vet noe som helst, sier han med tanke på «gåten» om hvorfor corona-sykdommen rammer ulikt.

