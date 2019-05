Casper Ruud møter Roger Federer i French Open

PARIS/OSLO (Matteo Berrettini - Casper Ruud, 4–6, 5–7, 3–6) Casper Ruud (20) slo italienske Matteo Berrettini (23) i alle tre sett og sikret et møte med tennisverdenenes mestvinnende i tredje runde av French Open.

– Jeg spilte en nesten feilfri kamp, selv om jeg kom litt dårlig ut i tredje sett. Men jeg klarte å kjempe meg tilbake, og det er mye å glede seg over nå. Det er dette jeg håpet på og drømte om, sier Ruud til Eurosport.

Den legendariske Federer slo Oscar Otte og vant også 3–0. Dermed får vi en norsk 20-åring mot den mestvinnende tennis-spilleren noensinne, med sine 20 Grand Slam-titler.

– Den kampen har ligget litt i bakhodet. Jeg er nok den mest spente og gladeste nordmannen i dagene fremover.

Dét etter en maktdemonstrasjon av den unge nordmannen. For selv om italienske Matteo Berrettini er langt høyere rangert (31) enn Casper Ruud noen gang har vært, var det Ruud som kom seirende ut av sett etter sett.

– Det er jo disse dagene man trener hardt for. Jeg skal ikke gå rundt og ha for mye respekt for ham. Jeg skal ha ekstrem respekt, men gjøre alt for å spille en god kamp og vinne. Det blir min tøffeste utfordring så langt, og det er en jeg har sett opp til i alle år, sier Ruud til Eurosport.

Maktdemonstrasjon

For etter at de begge vant sine første serve-game i det første settet, fikk Ruud en gylden mulighet til første break i fjerde game. To break-baller til tross, var det italieneren som stakk av med dét gamet, de fulgte hverandre inn til 4–4 i det første settet.

Ruud vant også sitt femte servegame, og det så ut til at det skulle bli et langt sett da Berrettini gikk opp i 40–15 i hans påfølgende servegame. Men så fant Ruud frem tennis fra øverste hylle, Berrettini begynte å tabbe seg ut på enkle returer, og plutselig hadde nordmannen fordel - og settball.

Berrettini klarte ikke å returnere innenfor streken, og dermed var kampens første brudd også et uhyre viktig et: Ruud vant første sett 6–4 etter en mesterlig avslutning.

les også Dette sirkuset venter Casper Ruud om han vinner – og møter Federer

Nesten «déjà vu»

Det andre settet begynte omtrent som det første. Men Ruud misbrukte mulighet etter mulighet til å bryte serven til Berrettini i sjette game, da han hadde hele tre muligheter. Italieneren fikk så blod på tann, presset Ruud hardt i to strake servegame, men nordmannen nektet å gi seg, og fortsatte å male inn servegame etter servegame. Italieneren hadde en gylden mulighet til å bryte, men heller ikke han klarte å sette inn nådestøtet.

Berrettini hadde på sin side lett reise til sine servegame, og virket å ha overtaket. Men Ruud reiste seg, han kjempet inn to lette servegame, han ledet 6–5 og alt press var på italieneren.

Han bukket under. Ved flere anledninger gjennom hele det andre settet, satt han tilsynelatende enkle returer rett i nettet. Så også i det siste og avgjørende gamet. Og da Berrettini slurvet, var Ruud nådeløs, ga retur etter retur.

Berrettini servet to ganger i nettet, med Ruuds sett-ball, gikk nordmannen opp i 2–0 i sett.

STJERNEMØTET: Casper Ruud fikk hilse på Roger Federer tidligere på dagen, onsdag. Foto: Privat / NTB scanpix

«Ruud awakening»

I tredje sett var italieneren mye mer på hugget fra start, og brøt Ruuds første servegame, vant sitt første lett. Så fikk han en «Ruud awakening», nordmannen kjempet seg inn og vant tre strake game i det tredje settet, italieneren hamret på sin side ballen ut av stadion i ren, skjær frustrasjon.

Og da Ruud brøt også italienerens fjerde servegame og tok ledelsen 5–3 i tredje sett, kunne han serve hjem hele kampen.

Det gjorde han. Ruud vant siste sett, 3–0 totalt, han utspilte italieneren og møter Roger Federer i tredje runde av French Open på fredag.

Smak litt på den.

PS! Casper Ruuds far Christian møtte tennislegenden Boris Becker i Barcelona-OL i 1992, da han tapte over fem sett, selv om han var rangert som nummer 312 og møtte nummer ... fem. Det er anerkjent som den største kampen med en norsk tennisspiller involvert.

