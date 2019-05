FORSVINNER: Nicklas Bendtner forsvinner ifølge Stig Inge Bjørnebye fra Rosenborg i sommer. Her fra tapet for Molde på Aker Stadion tidligere denne sesongen. Foto: Bjørn S. Delebekk, VG.

Rosenborgs spissproblem: Én spiss i troppen mot Brann

BERGEN (VG) Selv med Nicklas Bendtner i fryseboksen og en «ukvalifisert» Erik Botheim utenfor troppen, avviser Eirik Horneland at spissmangelen opptar ham.

Rosenborg fikk en stor opptur denne sesongen da de slo Brann 1–0 på Brann stadion søndag kveld, men en ting er likevel bekymringsverdig for trønderne.

Alexander Søderlund startet kampen, og dermed hadde ikke Rosenborg noen rene spisser på benken. Midtstopper Tore Reginiussen har blitt brukt som spiss tidligere denne sesongen.

Erik Botheim, som har blitt valgt foran både Søderlund og Bendtner tidligere denne sesongen, var ikke med i troppen. Det var heller ikke Nicklas Bendtner. Stig Inge Bjørnebye bekreftet torsdag at dansken forsvinner til sommeren. Det har vært planen siden han kom til klubben.

– Status på Botheim er at han ikke er i troppen i dag. Han kvalifiserte seg ikke for troppen, og det var de som var her i dag som kvalifiserte seg, sier RBK-trener Eirik Horneland. Han vil ikke kommentere status på Bendtner.

Når Bendtner forsvinner, kan dermed Rosenborg få et stort spissproblem. VG kjenner til at klubben sjekket mulighetene for å hente Stabæks Franck Boli like før overgangsvinduet stengte i vinter. Horneland er likevel ordknapp når det gjelder å hente en ny spiss i neste overgangsvindu.

– Bør dere hente en ny spiss til sommeren?

– Vi har ikke fokus på det akkurat nå. Vi har fokus på de spillerne som er her. Den gjengen som er her kan vinne mange fotballkamper, kommer til å vokse frem og har bra kvalitet. Vi har Botheim i bakhånd. Han spilte 90 minutter i cupen denne uka, og var godt sliten etter det. Han har vært hjemme og forberedt seg til landslagssamlingen som kommer, sier han.

Etter en tung sesongstart tar Rosenborg nå en tre ukers ferie med 12 poeng på ti kamper. De har klatret fra nedrykksplass til 11. plass med seier mot Brann og Mjøndalen i sine to siste kamper. Nå håper RBK-gjengen trenden snur.

– Vi har vært trygge på oss selv hele veien. Vi vet at vi er et godt fotballag og at vi kan slå hvem som helst. Det viser vi her i dag med den lagmoralen, viljen og kvaliteten vi legger i det, sier Horneland.

– Nå er vi over streken, og vi får prøve å holde oss der resten av sesongen, sier Pål André Helland med et glimt i øyet. Han reiser nå til Marbella med familien, etter å ha startet kampen mot Brann på benken. Hør hva han sier om det her:

Publisert: 27.05.19 kl. 07:51