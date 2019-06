STUDERER: Veton Berisha studerer markedsføring. Her fra en eliteseriekamp mot Stabæk på Nadderud. Foto: Håkon Mosvold Larsen/ NTB scanpix

Brann-profil går mot strømmen og studerer: – Må ha noe å gjøre etter karrieren

BERGEN (VG) Branns Veton Berisha (25) har allerede begynt å forberede seg på et liv etter fotballkarrieren, men seks av ti eliteseriespillere har ikke bestemt seg for hva de skal gjøre etter at de legger opp.

Nå nettopp







Tidligere Viking-spiller Veton Berisha returnerte denne sesongen til norsk fotball etter fire år i utlandet. Etter 11 spilte kamper ligger Brann på femteplass med 17 poeng. Berisha har scoret to mål for sin nye klubb - som på «derbylørdag» møter Haugesund borte.

For 25-åringen har det ikke bare blitt fred og ro i eliteseriepausen. For selv om han er tidligere utenlandsproff og har en god, norsk fotballønn, begynte han å studere markedsføring i fjor sommer. Derfor må han forberede seg til en eksamen i statistikk om ikke så altfor lenge.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay og Eurosport Player

– Jeg må ha noe å gjøre etter karrieren også, sier Berisha om valget om å begynne å studere ved siden av fotballkarrieren.

– Det går fint å sjonglere det. Du klarer alltid å finne tid til å øve litt her og der, legger han til.

VG har i samarbeid med NISO (Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon) gjennomført en rundspørring blant mannlige og kvinnelige fotballspillere i Norge.

Tallene viser at over 60 prosent av de mannlige spillerne som har svart ikke har planlagt hva de skal leve av når karrieren er over, men nesten 80 % svarer at de har planer om å studere i løpet av karrieren. Litt over 20 % er bekymret for hva de skal gjøre når de har lagt opp.

Se flere nøkkeltall i faktaboksen:

Se resultater fra eliteserieundersøkelsen her: Toppserien damer: Har du planlagt hva du skal gjøre når fotballkarrieren er slutt? Ja: 49,1 %

Nei: 50,9 % Antallet svar: 110 Er du under utdanning eller jobb ved siden av fotballen? Ja, jeg studerer 43,6 %

Ja, jeg jobber 20,9 %

Ja, jeg studerer og jobber 15,5 %

Jeg er ferdig med studier 3,6 %

Jeg er ferdig med studier, men jobber 8,2 %

Nei 8,2 % Antallet svar: 110 Eliteserien menn: Har du planlagt hva du skal leve av når karrieren er slutt? Ja: 37,6 %

Nei: 62,4 % Antallet svar: 93 Er du under utdanning eller i jobb ved siden av fotballen? Ja, jeg studerer 37,6 %

Ja, jeg jobber 5,4 %

Ja, jeg studerer og jobber 0,0 %

Jeg er ferdig med studier 6,5 %

Jeg er ferdig med studier, men jobber 2,2 %

Nei 48,4 % Antallet svar: 93 Er du bekymret for hva du skal gjøre etter fotballkarrieren? Ja: 21,5 %

Nei: 78.5 % Antallet svar: 93 Undersøkelsen er gjort i samarbeid med NISO (Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon). Samarbeidet har vart siden 2011, og det har vært relativt konstant at fire av ti herrespillere svarer at de er under utdanning. Vis mer vg-expand-down

Berisha har siden 2015 vært kjæreste med Benedicte Maaseide, datteren til tidligere sandvolleyballspiller Bjørn Maaseide. Treningssentergründeren har vist at det er mulig å opparbeide seg en solid karriere etter toppidrettslivet. Berisha forteller likevel at det ikke var «svigers» som inspirerte ham til å begynne med studier.

– Nei, det er ikke derfor jeg gjør det, sier Berisha og ler.

– Jeg tenker mer på meg selv. Si du er 35 år og ferdig med fotballen, da må du ha noe annet å gjøre. Da er det fint hvis du klarer å få deg en «decent» jobb, fortsetter han og forteller at i tillegg til ham er det to andre Brann-spillere som studerer ved siden av fotballen.

Om undersøkelsen Sammen med spillerorganisasjonen NISO har VG gjennomført en undersøkelse blant spillere i Eliteserien ved bruk av programmet Questback. 256 spillere har mottatt undersøkelsen, og totalt 93 har svart, noe som gir en svarprosent på 36. Antallet svar varierer noe fra spørsmål til spørsmål. Undersøkelsen ble utført i perioden 9. mai til 28. mai. Undersøkelsen til Toppserien ble utført i perioden 8.-24. mai. 210 spillere mottok undersøkelsen, 111 besvarte, noe som gir en svarprosent på 53. Vis mer vg-expand-down

– Synes du flere fotballspillere bør begynne med studier når de er aktive?

– Det er ikke så altfor dumt, men nå får vi se hvordan det går med meg. Nå har jeg i hvert fall begynt, også får vi se hvor det ender. Men det er smart å ha en plan etter karrieren, den er jo kort, svarer Berisha.

Se Berishas første scoring for Brann her:

– Totalbelastningen er negativ

Tidligere landslagskeeper Espen Johnsen (39) studerte medisin da han var aktiv, og jobber nå som lege. Han mener det finnes både negative og positive sider ved å studere ved siden av fotballkarrieren.

– Synes du flere fotballspillere bør tenke på studier når de fortsatt er aktive?

– Ikke nødvendigvis. Man kan jo selvfølgelig studere etter man legger opp også, og det blir jo vanskeligere og vanskeligere. Fotball blir mer og mer en heltidsjobb. Man kommer inn på morgenen, spiser frokost, det er spillermøter, ny trening etter lunsj og så videre. Så det blir mer og mer likt det å ha en annen jobb.

Johnsen spilte for Start, Rosenborg og Strømsgodset og har landskamper for Norge. Han la opp på grunn av «jumper’s knee» i 2010 og har siden fokusert på medisinstudiene.

– Er det positivt å ha noe annet å tenke på ved siden av fotballen?

– Både ja og nei. Ja fordi det er bra å ha flere bein å stå på, og det er fint å ha et litt større perspektiv enn bare det profesjonelle fotballivet. Det er ikke bare sunt for hodet det, for man blir jo litt egoistisk, svarer Johnsen, og fortsetter med hvorfor det kan være negativt:

– Jeg tror det er bedre for fotballkarrieren å kunne restituere godt etter hver trening og kamp. For min del måtte jeg jo traske rundt på sykehuset eller sitte og lese. Totalbelastningen er negativ.

PS: Eliteserien er tilbake med med «derbylørdag»-oppgjøret Haugesund-Brann til helgen. I mellomtiden kan du kose deg med denne perlen fra Haugesund-spiller Alexander Stølås:

Publisert: 12.06.19 kl. 10:53