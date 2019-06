Berit Kjøll, som her får applaus av kulturminister Trine Skei Grande, er den nye lederen av norsk idrett. Foto: Ole Kristian Strøm / VG

Presidentens problem: Fare for kulturkrasj

Kunne vi fått en helt annen presidentkamp dersom triatlon og volleyball hadde «bitte litt» – for eksempel 85.000 kroner – til disposisjon for å spisse valgbudskapet?

Den knappe uken som har gått siden Berit Kjøll (med glimt i øyet) beordret journalistene bakerst i salen og utbasunerte at idretten skulle sette agendaen, har neppe blitt helt som den ferske idrettspresidenten hadde sett for seg.

Det skyldes at en helt elementær ting ikke var 100 prosent på plass: Forholdet mellom liv og lære.

At det ikke ble opplyst om at proff PR-hjelp var hentet inn for håndballforbundets regning, er mer problematisk hva gjelder det prinsipielle enn selve beløpets størrelse. Det er nemlig all grunn til å anta at informasjonen ville vært relevant for flere delegaters vurderinger. I det øyeblikket én eller flere nå skulle komme offentliggjøre at de ville stemt noe annet om de hadde visst, står vi overfor betydelige etterdønninger etter presidentvalget.

Men også summen er det verdt å diskutere. Om 85.000 er mye eller lite penger, avhenger av kontekst og hvem du spør. Det er lite sammenholdt med millionfesten First House i sin tid hadde hos NIF-toppene, der firmaet blant annet fikk 10.000 kroner per side for «Tvedt-rapporten».

Det blir dermed feil å søke å sette saken i direkte sammenheng med ukulturen som i sin tid fikk råde.

Likevel er det noe med idrettsbevegelsens egenart som gjør at det hele strider med fair play-oppfatningen rundt presidentkampen.

Det startet som kjent med seks kandidater, der noen forsvant fort. Blant dem var to presidenter i mindre bemidlede forbund. Riktignok ville det dreid seg om et tidligere stadium enn Kjøll-saken, men det er relevant å spørre seg hvordan andres kandidatur hadde stått seg om de hadde fått proffe, innkjøpte PR-råd med seg på veien.

Dessuten handler deler av problemstillingen om et dypere spørsmål enn akkurat disse pr-pengene: I hvilken grad er Berit Kjøll kulturelt i synk med idrettsbevegelsen?

Det er hevet over tvil at næringslivsveteranen er en drivende dyktig leder. Det er også åpenbart at det var hennes egne evner som bikket mange delegater på tampen, og hun skal ha all ære for en effektiv og sprudlende innsats for å få et verv hun ønsket seg sterkt.

Men hvor kompatibel hun vil vise seg å være med organisasjonen, er et av de mest interessante spørsmålene å få besvart fremover.

Moderniseringsprosjektet har vist hvor sterk endringsmotstanden er i en organisasjon proppfull av egeninteresser. For eksempel har det vist seg vanskelig å få gjort stort med at 108 presidenter og et uvirkelig antall styrer gjør bevegelsen tungrodd.

Hvordan vil denne kulturen ta imot en leder, som har nettopp endringsledelse som spesialfelt, og er kjent for handlekraft?

Den problemstillingen har minst to sider – og avstanden er stor mellom «best case» og «worst case-scenario» for hvordan Kjøll vil funke i rollen:

På den ene har idretten godt av å bli sett på med litt friske øyne, og ideelt sett klarer hun å sparke en litt sidrumpa bevegelse akkurat passe hardt i rumpa.

I verste fall blir det kollisjon mellom næringslivets og frivillighetens mekanismer, der Kjøll ender med å bli ansett som et fremmedelement.

Her er det – dessverre – også en fare for at momenter blir urettferdig brukt mot henne. Det er jo ikke noe galt med å bo på Nesøya, eller å ha bakgrunn fra seiling og ryttersport. Men det er allerede krefter i bevegelsen som lurer på om hun er folkelig nok.

I den sammenhengen er det kanskje ikke så lurt å nedvurdere verdien av 85.000 kroner, som faktisk kunne skapt en god del aktivitet, i det offentlige rom.

På den andre siden er det nettopp det å se folk på alle nivåer som er kjent for å være blant Berit Kjølls fremste styrker som toppleder, og det er et altfor billig poeng å skulle bruke hennes sosioøkonomiske status mot henne.

Det er ingen tvil om at presidenten har kommer skjevt ut av hoppkanten, på grunn av en for lite gjennomtenkt innstilling til hva åpenhet er i praksis.

Der er det viktig at hun kommer seg på riktig kurs, samtidig som Idretts-Norge bør gi den nye lederen en skikkelig sjanse til å bevise at «Norsk idrett + Berit Kjøll = sant».

