Boris Becker til VG om Ruud-familien: – En stor historie

PARIS (VG) For 27 år siden ga Christian Ruud tennisstjernen Boris Becker kamp i OL, men tyskeren mener Casper Ruuds kamp mot Rogerer Federer er større.

Boris Becker er i Paris som ekspert for Eurosport. Han gleder seg til kampen mellom Federer og Ruud.

– Det er en stor mulighet for Casper å få spille mot Roger på den største banen. Og forhåpentligvis vil tennis bli enda mer populært i Norge, sier Becker til VG.

Pappa Christian Ruud møtte Becker i OL for 27 år siden. Becker husker kampen som fikk stor oppmerksomhet i Norge godt. NRK la om sendeskjemaet i all hast da Ruud tok et sett mot tyskeren.

– Jeg spilte mot faren hans over fem sett. Det er en stor historie for Ruud-familen at faren var best i landet og nå er det hans sønn, sier Becker til VG.

MØTTE BECKER: Slik så avissiden i VG ut 29. juli 1992, dagen etter at Christian Ruud ga Boris Becker kamp over fem sett under OL i Barcelona. Foto: Faksimile VG

Torsdag ettermiddag kom beskjeden om at Ruud og Federer skal spille på bane to, Court Suzanne-Lenglen, den nest største arenaen. Kampen vil starte i 13-tiden og sendes på TVNorge.

Tyskeren mener kampen Casper skal spille er større for Norge enn OL-kampen i 1992.

– Roger har vunnet mer enn meg, selv om jeg også har vunnet litt. Man kan ikke forestille seg hvor stor mulighet dette er for Casper, sier Becker til VG.

Tyskeren vant aldri French Open, men det ble seks Grand Slam-triumfer. Tre av dem i Wimbledon.

HELT SJEF: Boris Becker er nå leder for herrene i det tyske tennisforbundet. Her er han under en kvalifiseringskamp til Davis Cup tidligere i år. Foto: ARNE DEDERT / dpa

Becker var i godform i møte med rundt 30 journalister torsdag, noen meter fra det mektige Roland Garros-anlegget. Det så ut som han nøt oppmerksomheten.

– Hva tenker du om å være 20 år å få møte Federer?

– Det er en «en gang i livet-mulighet». Man kan ikke kjøpe ting som dette, erfaringen og gleden. Tankesettet hans kommer til å forandre seg etter denne kampen, når han har spilt mot den største, svarer Becker.

Federer har enorme 20 Grand Slam-titler, men bare én av dem i Paris. Grus er det underlaget sveitseren trives minst på.

Hør hva Ruud tror venter ham på stadion i morgen:

Ruud trente noen hundre meter fra Roland Garros torsdag klokken 12. Noen baner unna trente superstjerne Rafael Nadal. Etter treningen ventet en horde journalister på spanjolen som ble geleidet rett inn i en ventende sort bil.

Klokken 14 hadde Federer sin treningsøkt.

Slik så det ut av Ruud slo Berrettini og tok seg til drømmemøtet mot Federer:

Vil gjøre Ruud til skandinav

Svenske Mats Wilander er også en del av stjernelaget til Eurosport. Han vant French Open som 17-åring.

– Som svenske vil jeg gjøre ham til skandinav om han vinner den kampen. Han er åpenbart ikke favoritt, og mot Federer vil han gjøre feil, sier Wilander til VG.

Men han tror ikke det blir noen overkjøring fra sveitseren.

– Han trenger ikke å bekymre seg for å tape 6–1, 6–1, 6–1, mot Rafael kunne det skjedd. Mot Federer kan det bli 6–4, 6–3, 6–4 om han spiller ok, og Federer ikke spiller sitt livs kamp, så kommer til å gå OK, sier Wilander.

Rafael Nadal er altså kongen av grus med elleve seirer i French Open.

– Jeg vil tro Casper har snakker litt med Rafael, for jeg vet at de trener sammen på Mallorca, sier Wilander.

Gleder seg

Det er meldt 21 grader og overskyet i Paris i morgen ved kampstart. Ruud gleder seg.

– Jeg tenker at det blir en spennende og morsom match. Det er en stor drøm for meg å få møte en så stor stjerne som ham, sier Ruud til VG etter treningen.

