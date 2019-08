IMPONERT: Jan Stenerud (t.h.) ble mektig imponert av det Kåre Vedvik presterte under fjorårets første treningskamp for Baltimore. Foto: Privat

Norsk NFL-legende hyller Vedvik-overgangen: – Kunne ikke blitt bedre

I 1985 avsluttet Jan Stenerud sin NFL-karriere i Minnesota Vikings. 34 år senere er det opp til Kåre Vedvik å fylle NFL-legendens sko i den «norske» byen.

– Jeg tror det kommer til å gå veldig fint, sier Jan Stenerud (76) til VG på telefon fra USA.

Søndag kveld ble norske Kåre Vedvik tradet fra Baltimore Ravens til Minnesota Vikings for et 5. runde-valg i NFL-draften neste år, den dyreste traden for en kicker på 23 år. Det mer eller mindre garanterer nordmannen en fast plass på Vikings-laget den kommende sesongen.

Da vil han i så fall bare bli den fjerde nordmannen i historien med NFL-kamper, etter Halvor Hagen, Leif Olve Dolonen Larsen og Jan Stenerud. Sistnevnte var også kicker, og spilte hele 18 år i ligaen. Han avsluttet karrieren i nettopp Minnesota Vikings.

– Det kunne ikke blitt bedre. De spiller jo innendørs! Det er mye lettere å sparke innendørs, sier Stenerud - og han vet hva han prater om.

Fetsund-karen ble nemlig, i likhet med Vedvik, tradet til Vikings mot slutten av karrieren, og takket være innendørsarenaen klarte han å sparke seg inn i NFLs All Star-kamp «Pro Bowl» som 42-åring.

Stenerud har bare positive ting å si om laget og byen.

– Det er veldig mange norskættede i Minnesota, så på hver hjemmekamp hadde de et stort skilt bak målstengene der det stod «Jan, han kan gjøre det» på norsk. Det var veldig gøy, sier Stenerud.

LEGENDE: Jan Stenerud sparket Kansas City Chiefs til Super Bowl-triumf - mot Minnesota Vikings - i 1970. Foto: NTB-arkiv / SCANPIX

Dyreste kicker-trade på 23 år

Den norske NFL-legenden avslører videre at han ante at en Vedvik-trade kunne være like om hjørnet etter en samtale med den tidligere Baltimore Ravens-sjefen Ozzie Newsome.

– Han sa at han trodde de ville få et draftvalg for han, sier Stenerud.

Og det gjorde Baltimore. Vikings valgte å betale et 5. runde-valg for nordmannen, en av de dyreste kicker-tradene på lang tid. Ikke siden 1996 har et lag tradet bort et 5. runde-valg for en kicker.

– Det betyr at de vil gi han en veldig god sjanse. For og si det sånn, hvis Kåre og konkurrenten (Dan Bailey) er like gode, så får Kåre jobben. Han har muligheten til å bli enda bedre óg, han er et usedvanlig talent, sier 76-åringen om landsmannen.











NY STADION: Slik ser Kåre Vedviks nye hjemmebane ut. Den ble åpnet i 2016.

– Mektig imponert

Jan Stenerud, som egentlig dro over dammen for å satse på skihopping, la opp i 1985, men har senere blitt innlemmet i NFLs «Hall of Fame». Han var den første kickeren som fikk den æren, og ikke før i 2017 fulgte nestemann etter: Danske Morten Andersen.

Nå er det altså en ny skandinav på vei opp NFL-trappen.

– Jeg ble mektig imponert over Kåre under treningskampene i fjor. Jeg fulgte med på han under oppvarmingen til den første kampen, og da tenkte jeg «han er mer enn god nok», sier Stenerud.

Og Vedvik imponerte igjen i årets første treningskamp, med fire av fire field goal-treff, og to «punts» langt over 50 yards.

Se det lengste sparket her:

Stenerud mener det er på høy tid at noen endelig følger i hans norske fotspor.

– Amerikansk fotball er den overlegent største idretten i dette landet, og det er vanskelig å bli god nok til å spille. USA er et stort land, og konkurransen er enorm, så det er en fantastisk bragd, sier han.

– Tror du nordmenn forstår hvor stort det er at vi endelig kan få en ny nordmann i NFL...?

– Nordmennene? Nei, absolutt ikke.

Ravens skrev allerede søndag at de hadde tradet Vedvik til Vikings. Natt til mandag bekreftet også Minnesota Vikings at de har gjennomført en trade for nordmannen.

Publisert: 12.08.19 kl. 10:18