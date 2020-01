NORSKE GOLF-ESS: Marianne Skarpnord og Viktor Hovland. Foto: EPA og AFP

Skarpnord nest best på Europa-touren: Drømmer om å bli like avslappet som Hovland

Det har gått litt under radaren hos mange, men Marianne Skarpnord (33) har hatt et superår på golfbanen. Nå hyller hun Viktor Hovland (22) og ser fram mot OL.

– Viktor er i en klasse for seg! Jeg er ganske «chilled» selv, men han er i en kategori for seg selv. Jeg har aldri sett noen som virker så avslappet på golfbanen. Den dagen jeg klarer å dra det til det nivået, å være like avslappet som ham, så skal jeg være fornøyd, sier østfoldingen, som faktisk møtte Hovland første gang rett før jul – og som har fulgt hans bravader på PGA-touren i mediene.

– Det er så sykt imponerende med både ham og Kristoffer Ventura. Det er så bra for norsk golf, jubler Skarpnord over de to fremadstormende mannlige golferne.

Hun har selv bidratt til at det har blitt et eventyrlig år for norsk golf. 2. plass sammenlagt på Europa-touren er hennes største prestasjon etter mange år på banen – og egentlig burde det ha vært 1. plass:

– Foran den siste turneringen ledet jeg, og Esther Henseleit måtte vinne for å gå forbi meg sammenlagt. Det gjorde hun. Av 110 spillere. Det eneste som ikke skulle skje, skjedde. Jeg hadde nok litt den samme følelsen som Lillestrøm-spillerne da de mistet ledelsen og rykket ned, sier smiler sarpingen Skarpnord.

Derimot ble hun – av de andre spillerne – kåret til «Årets spiller» på Europa-touren.

– Det var i hvert fall et plaster på såret ...

Europa-touren har slitt de siste årene. Det har vært færre turneringer enn tidligere.

– Problemet har særlig vært på det europeiske kontinentet. Jeg skulle gjerne ha spilt mer i Europa. Nå innleder vi et samarbeid med LPGA, jeg håper at det vil hjelpe, sier Marianne Skarpnord.

LPGA er den amerikanske golf-touren, som i stor grad spiller i USA. Gjennom sitt gode spill på Europa-touren er Skarpnord kvalifisert for den første av de såkalte major-turneringene neste sesong, ANA Inspiration, som går i månedsskiftet mars-april. Før det skal hun allerede ha gjennomført fire turneringer i Australia – som alle er en del av Europa-touren.

På spørsmål om hva suksessen i 2019 skyldes, svarer Skarpnord:

– Jeg har jobbet mye med svingen. Jeg følte at den begynte å sitte i fjor høst. Og så føler jeg at jeg har klart å ta et steg mentalt. Jeg har ikke «gått i grava» hver gang jeg har spilt dårlig. Jeg har akseptert dårlige slag og dårlige hull. Tidligere har jeg blitt sint. Nå har jeg startet på nytt på neste hull.

Marianne Skarpnord gjorde en sensasjonell OL-turnering i Rio – helt fram til siste dagen. OL i Tokyo blir et stort mål i 2020.

– Jeg lå jo helt «oppe der» i Rio. Nå har jeg muligheten til å reise til OL med litt erfaring i bagasjen. Jeg føler at det kan være en liten fordel.

OL er ikke like tøft som mange andre turneringer, fordi det er begrenset hvor mange deltakere hvert land kan stille med.

– Det er maks to fra hvert land. I Rio var vel hele feltet på rundt 60 spillere.

Det betyr at heller ikke stormakter innen kvinnegolfen som Sør-Korea, USA og Japan kan stille med flere enn to.

– Golfbanen ligger så langt fra Tokyo at vi neppe skal bo i deltakerlandsbyen sammen med de andre. Det er litt kjipt, sier Moss og Rygge-spilleren.

Skarpnord forteller at hun ikke har hatt noen fast caddie i 2019. Her forklarer hun hvorfor:

– Pappa har vært med litt, noen venner har gjort det. Jeg led litt av å ha en bra caddie. Det kom til et punkt der jeg nesten sluttet å stole på meg selv. Jeg ville med noen som ikke hadde erfaring, slik at jeg måtte ta ansvar selv. Jeg føler at det har vært veldig bra.

– Men det er selvfølgelig trygt og godt med en fast mann. Jeg får vurdere i julen hva jeg skal gjøre til neste år.

Publisert: 02.01.20 kl. 07:42

