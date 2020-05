CARLSEN-TOUR: Magnus Carlsen lanserte torsdag sin egen nettbaserte tour – som skal sendes på den delvis Carlsen-eide chess24.com. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Carlsen tror ikke på VM-kamp i år

Magnus Carlsen (29) regner ikke med at han skal forsvare VM-tittelen i sjakk i 2020.

Oppdatert nå nettopp

Han har vært verdensmester i vanlig sjakk siden 2013 og skulle etter planen ha spilt VM-match igjen i 2020. Presidenten i det internasjonale sjakkforbundet Arkadij Dvorkovitsj har tidligere antydet at VM-matchen skulle starte cirka 20. desember 2020 – og gå inn i 2021.

– Jeg regner ikke med noe som helst og utelukker ikke noe, sier Carlsen til VG.

– Men om jeg skulle gjette, ville jeg helt klart si nei. Jeg tror ikke det blir VM-match i 2020.

Carlsen ble verdensmester første gang da han slo indiske Viswanathan Anand i 2013. Året etter forsvarte han tittelen mot samme motstander, og siden 2014 har VM-matchene blitt spilt med nøyaktig to års mellomrom. I 2016 slo Carlsen russiske Sergej Karjakin og i 2018 beseiret han amerikanske Fabiano Caruana.

I 2020 var det duket for Carlsens femte VM-kamp, men utfordreren er ikke klar. VM-kvalifiseringen i Jekaterinburg måtte stoppes, fordi Russland ble corona-stengt. Da var halvparten av den såkalte kandidatturneringen unnagjort – syv av 14 partier. Carlsen var blant mange som på forhånd tvilte på om hele turneringen kunne spilles – med coronafrykten som bakteppe.

– Det er vel en rimelig sjanse for at de klarer å fullføre kandidatturneringen i år, men ikke før veldig sent på året, sier Carlsen.

– Hvor lang tid må en utfordrer få for å forberede seg på matchen mot deg?

– Det kommer an på hvem det blir. For noen er det ikke nok uansett hvor lenge det blir – hehe, nei da! Men jeg tror han får noen måneder mellom kandidatturneringen og VM-matchen.

De som spiller om VM-tittelen i sjakk, pleier å ligge i trening i lang tid, blant annet for å tenke ut de mest geniale åpningene som kan brukes. Nordmannen hadde et fantastisk 2019, blant annet fordi han dro nytte av forberedelsene mot VM-kampen mot Caruana i november 2018.

Carlsen har flere ganger sagt at han ikke har tatt noen endelig avgjørelse for om han vil forsvare VM-tittelen:

– Jeg har lyst til å spille VM, men jeg sier ikke at jeg skal spille før jeg har noe mer på bordet.

Da kandidatturneringen ble stoppet, meldte FIDE (det internasjonale sjakkforbundet) at de kommer til å fortsette turneringen der de slapp – når den tid kommer. Men mange mener at Teimur Radjabov, som før turneringen trakk seg av corona-frykt, bør få muligheten igjen. Han ble erstattet av franske Maxime Vachier-Lagrave. Nettopp franskmannen ligger i teten etter de syv rundene som er spilt – sammen med russiske Jan Nepomnjasjtsjij.

Publisert: 17.05.20 kl. 19:03 Oppdatert: 17.05.20 kl. 19:14

