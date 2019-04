Den raskeste finalen i europeisk League of Legends-historie

LEC, forkortet fra League of Legends European Championship, er den offisielle europeiske ligaen til utgiveren av spillet, Riot Games. Navnebyttet fra LCS kom i 2019, når ligaen åpnet for franchising, med andre ord at lagene måtte kjøpe seg inn. Riot Games har ligaer i flere regioner, men de største anses for å være Nord-Amerika, Europa, Kina og Sør-Korea. Ligaen har to sesonger, en på våren og en på sommeren. Når begge disse sesongene er over, spilles det om deltagelse i Worlds, som er det absolutt største i League of Legends. I Worlds får alle regionene muligheten til å kjempe om hvem som er de beste, så langt har Norge to spillere som har deltatt i Worlds, en fra den tyrkiske ligaen og en fra den europeiske.