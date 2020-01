SKADET: Stina Nilsson skal ha brukket et nytt ribbein. Tour de Ski er over. Her fra Lenzerheide i romjulen. Foto: URS FLUEELER / KEYSTONE

Aftonbladet: Stina Nilssons skade verre enn ventet

Sveriges skistjerne Stina Nilsson (26) forlot Tour de Ski i tårer, nå viser det seg at skal ha brukket et ribbein, melder Aftonbladet.

Nilsson kom i mål over minuttet bak Therese Johaug på åpningsdistansen under Tour de Ski i Lenzerheide. Deretter forlot hun stadion i tårer. Smertene var store. Tour de Ski var over etter ett renn og en 24. plass.

Og nå skal årsaken til smertene være klar.

I sommer brakk hun et ribbein etter et fall på trening. Torsdag kveld melder Aftonbladet at et nytt ribbein være brukket etter at hun i dag var til røntgen.

– Jeg kan være bekrefte eller avkrefte. Jeg kommer til å meddele mer om dette, men kan ikke si noe mer nå, sier svenskenes landslagslege Magnus Oscarsson til Aftonbladet.

Nilsson ble nummer to på verdenscupsprinten i Planica siste helgen før jul. Bare slått av landskvinne Jonna Sundling.

Nilsson er nummer tre i sprintverdenscupen, bak Sundling og Maiken Caspersen Falla.

Tour de Ski fortsetter med 10 kilometer klassisk fellesstart i Val di Fiemme fredag. Det er sprint lørdag. Touren avsluttes opp alpintbakken søndag.

Publisert: 02.01.20 kl. 18:57 Oppdatert: 02.01.20 kl. 19:09

