I KONFLIKT: Espen Bjørnstad i aksjon i Ruka i begynnelsen av sesongen. Foto: LEHTIKUVA / X00718

Reprimande til kombinertløper: – Han ble truffet i ansiktet

Den østerrikske kombinertløperen Lukas Greiderer har fått en reprimande fra juryen etter en konflikt med norske Espen Bjørnstad (26) i søndagens lagsprint i Val di Fiemme.

Nå nettopp

– Espen blir truffet med hansken i ansiktet, forteller landslagstrener Peder Sandell til VG.

Det var NRK som først omtalte konflikten mellom Greiderer og Bjørnstad i søndagens verdenscuprenn.

– Bjørnstad snurret fordi han ble tråkket på skiene av østerrikeren. Da de kom til veksling, spurte han hvorfor. Det resulterte i at han fikk det som ser ut som et slag i ansiktet. Østerrikeren treffer i hvert fall med hansken i ansiktet på Espen, forteller Sandell.

– Vi var i møte med juryen, og der forklarte Greiderer at han ikke hadde noen intensjon om å slå. Han ville bare dytte.

– Hvor alvorlig ser dere på dette?

– Det er ikke greit å slå. Men vi har et bra forhold til østerrikerne. Disse løperne snakker godt med hverandre. Vi legger denne saken bak oss nå, sier Peder Sandell.

Jarl Magnus Riiber og Jørgen Graabak tok en overlegen seier foran Tyskland på lagsprinten. Espen Bjørnstad fikk sammen med Jens Lurås Oftebro på det norske andrelaget, som ble nummer fem.

– Han mener at han dytter meg, og så ender det opp med at jeg får et slag i trynet – i stedet for i kassen, som kanskje var tiltenkt, sier Bjørnstad til NRK.

– Når han treffer meg i ansiktet, føles det som et slag. Det er det som skjer.

På spørsmål fra NRK gestikulerer Greiderer og antyder at det var dytting.

– Kanskje det var litt hardere enn planlagt, sier østerrikeren.

Juryen konkluderte altså med en reprimande til Greiderer, og Sandell sier til VG at Norge ikke har noen tanker om å forfølge saken.

– Jeg synes det er litt mildt, men det får de i FIS stå for, sier Bjørnstad til NRK.

Jarl Magnus Riiber og Jørgen Graabak imponerte altså stort i løpet.

– Det er gøy å se at de setter fart fra start. De gir ikke tyskerne eller østerrikerne noen mulighet til å kjempe om seieren, sier Peder Sandell til VG.

Ifølge både ham og NRK var det ikke TV-bilder av det som skjedde. Derimot skal både det et jurymedlem og en FIS-dommer ha sett det med egne øyne.

Verdenscup kombinert i Val di Fiemme søndag, lagsprint 10 x 1,5 km:

1) Norge 1 (Jørgen Graabak/Jarl Magnus Riiber) 33.19,0, 2) Tyskland 1.-lag (Fabian Riessle, Vinzenz Geiger) 0.43,8 min. bak, 3) Østerrike 2 (Lukas Greiderer/Martin Fritz) 0.44,3, 4) Østerrike 1 (Franz-Josef Rehrl/Lukas Klapfer) 0.45,9, 5) Norge 2 (Espen Bjørnstad/Jens Lurås Oftebro) 1.15,4, 6) Finland 1 (Ilkka Herola/Eero Hirvonen) 1.21,3.

Publisert: 12.01.20 kl. 17:19

