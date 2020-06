BARN I VANN: Mange barn har ikke fått svømmeopplæring denne våren. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Får ikke kompensert stopp i svømmeopplæring: – Dette er samfunnsoppdraget

All svømmeopplæring er stengt ned. Svømmeklubber klager over at de ikke kommer inn under kompensasjonsordningen corona-kostnader.

– Svømmeopplæringen er en veldig viktig del av vår virksomhet. Det er på mange måter et samfunnsoppdrag, som alle ser betydningen av, sier Bjørn Soleng, generalsekretær i Norges Svømmeforbund.

– 52.000 unger går gjennom dette systemet hvert år, og det er også med på å finansiere driften av klubbene, sier Soleng.

Han sier at mange klubber ikke en gang har fått behandlet sine søknader. Andre har altså fått nei.

Åge Olsen i Stavanger svømmeklubb sier at de siden nedstengningen av Norge 12. mars har tapt tre millioner kroner - og at de er blant klubbene som fortsatt ikke har fått svar på sin søknad om corona-kompensasjon.

– Men etter det jeg forstår på andre klubber, som har fått avslag, definerer Lotteritilsynet ikke svømmeopplæringen som arrangementer - men som ordinær drift.

– Hva tenker du om det?

– Det er jeg uenig i! Kurs og opplæring er enkeltstående arrangementer over lengre periode. Men Lotteritilsynet hevder at de kun må ha vært avholdt innenfor de ytre rammene for søknaden, 12. mars til 30. april.

Olsen sier at stoppen i svømmeopplæringen blir et direkte tap som de ikke kan ta igjen senere.

– Vi har 70 ansatte og 15 årsverk på vår svømmeopplæring. Snart skal vi ut med feriepenger. Hvis vi ikke får kompensasjon, så er vi på grensen når det gjelder likviditet. Heldigvis har vi noe oppsparte penger over de siste 20 årene.

Den daglige lederen i Stavanger Svømmeklubb sier at han allerede har klar en klage den dagen de endelig får svar på sin søknad.

Marianne Alværen Torset, seniorrådgiver i Lotteritilsynet, kommenterer saken slik overfor VG:

– Det er flere svømmeklubber som har mottatt kompensasjon. I de tilfellene vi har avslått tap knyttet til svømmeopplæring, har vi vurdert at aktiviteten er organisert på en slik måte at det ikke blir vurdert som et arrangement som var planlagt gjennomført innenfor ordningens tidsrom.

– I de tilfellene har vi vurdert det slik at aktiviteten er å regne som vanlig, ordinær drift, noe som ikke blir kompensert i denne ordningen, svarer Torset.

VG har også søkt kulturdepartementet om kommentar. Departementet opplyser at de «har delegert ansvaret for forvaltning av kompensasjonsordningen for frivillighets- og idrettssektoren til Lotteri- og stiftelsestilsynet. Dersom søkere har spørsmål til ordningen eller ønsker å sende inn en formell klage, må de henvende seg til tilsynet. I tråd med forskriften er departementet klageinstans for tilsynets vedtak. Kulturdepartementet kan derfor ikke kommentere enkeltsaker».

