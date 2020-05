OMSTRIDT: Alexander Kjær gikk nylig av som generalsekretær i Norges Tennisforbund. Foto: Erik Johansen / NTB scanpix

Innkaller til ekstraordinært forbundsting etter tennisbråk

Etter flengende kritikk fra flere hold, samles Tennis-Norge til krisemøte om fire uker.

Oppdatert nå nettopp

Det opplyser Norges Tennisforbund i en pressemelding fredag ettermiddag.

Der heter det at det vil bli en full gjennomgang, med mulighet for oppfølgingsspørsmål, av forhold og påstander som har vært omtalt i flere norske medier den siste tiden.

«Styret er nå i prosess med å avklare mandat og kostnad fra ulike

eksterne granskere og Tinget vil bli bedt om å vurdere styrets forslag om

igangsetting av ekstern gransking» står det i pressemeldingen.

Det er flere klubber rundt om i Norge som skal ha tatt initiativ til at det nå skal avholdes et ekstraordinært forbundsting om en snau måned.

les også Hodeløst av tennistoppene

Det har ulmet lenge i det norske tennismiljøet. Da generalsekretær Alexander Kjær så sluttet etter fem år i jobben, tidligere denne måneden, eksploderte det:

NRK meldte da kjent med at Kjær skal ha benyttet Oslo Tennisarena i en periode da anlegget var stengt ned for allmennheten på grunn av coronakrisen. Dette skal, ifølge kanalen, ha vært én av flere årsaker til at Kjær og tennisforbundet avsluttet samarbeidet.

Senere kom det frem at Kjær hevet en årlig millionlønn, samtidig som han de siste fem årene hadde mottatt totalt over én million kroner i bonus.

Deretter omtalte NRK hvordan det å holde budsjettet var en av faktorene som ville utløse Kjærs bonus. Det reagerte blant annet klubber som fikk avslag på søknad om pengestøtte på.

VG har gjentatte ganger den siste tiden forsøkt å få avgått generalsekretær Alexander Kjær til å stille opp i et intervju, men uten å lykkes.

Tennisforbundets idrettssjef, Øivind Sørvald, har heller ikke sluppet unna kritikk: Han reiser ofte på store Grand Slam-turneringer rundt om i verden, der han også er ekspert for Eurosport.

les også Slik gjorde Casper Ruud serven til et våpen

Ifølge tall fra Dagbladet har Sørvald har hatt 31 jobbreiser siden 2016. I samme periode har han gjennomført åtte klubbesøk i Norge. Sist gang var i mars 2018.

Sørvald har ikke ønsket å kommentere opplysningene, men henviste til konstituert generalsekretær Aslak Paulsen som mener kritikken mot Sørvald blir helt feil. Ifølge Dagbladet er det Paulsen som har vært klubbansvarlig i NTF:

– Det som er litt viktig her, er at Sørvald ikke har ansvaret for klubbene, men besøker veldig mange av dem likevel, sier han.

Styret i Norges Tennisforbund har anbefalt en ekstern granskning etter anklagene i media. Kostnaden ved dette er imidlertid såpass omfattende, kommer det frem i fredagens pressemelding, at et ekstraordinært forbundsting skal avgjøre hvorvidt granskningen skal gjennomføres eller ikke.

Det ekstraordinære forbundstinget i tennisforbundet skal avholdes 20. juni.

Publisert: 22.05.20 kl. 14:24 Oppdatert: 22.05.20 kl. 14:51

Mer om Idrettspolitikk

Fra andre aviser