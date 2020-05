PÅ TOPPEN: Langrennsdamene på toppen av slalåmbakken i Alpe Cermis i Italia under Tour de Ski i 2016. Touren avsluttes alltid opp denne bakken. FOTO: Terje Pedersen / NTB scanpix

Psykiater Finn Skårderud: – I toppidretten blir det ofte prestasjon foran helse

Leder av teamet for spiseforstyrrelser ved Olympiatoppen, Finn Skårderud, frykter at prestasjon i for stor grad settes foran helse i toppidretten.

Psykiateren stiller for eksempel spørsmål ved bruken av den bratte og brutale slalåmbakken på den siste etappen under Tour de Ski, bikinikravene i sandvolleyball og generelt vektidretter som roing, bryting og boksing.

Onsdag kveld arrangerte Sunn Idrett en konferanse overført på nett med temaet: Betydningen av gode forbilder i idretten. 600 hadde meldt seg på.

Finn Skårderud har jobbet med spiseforstyrrelser i idretten i 35 år, 20 av dem for Olympiatoppen.

– Hvorfor er det nærmest uunngåelig at spiseforstyrrelser er en del av toppidrett? Istedenfor at spiseforstyrrelser skal fremstå som støy, ubehag og gåtefullt, hvordan forstå mer? Vi må ikke bare tenke på det som skummelt. Vi kan ikke være rollemodeller for taushet, da blir vi dårlige rollemodeller, sa Skårderud.

Han hadde en klar oppfordring til alle som er rollemodeller.

– I toppidrett blir det ofte prestasjon foran helse. Skal vi være rollemodeller, må vi snakke sant, sa Skårderud.

Olympiatoppen har helse foran prestasjon som slagord.

– Det er eksempler på at det ikke er sant, men det er en velvillet intensjon, sier Skårderud til VG etter konferansen.

– Forbilder som ikke burde være det

Under den to og en halv time lange seansen kom han raskt innpå helse og prestasjon. Skårderud nevnte sandvolleyballspillere som utøver idretten i minimale tekstiler, vektklasseidretter hvor utøvere piner seg ned i vekt og slalåmbakken som avslutter Tour de Ski som eksempler.

– Er det helse foran prestasjon? spurte Skårderud.

Det er en åpenbar fordel å være lett når man skal opp en bratt bakke. Skårderud advarer mot den.

– Når man er en 16 år gammel utøver på et idrettsgymnas og voldsomt lyst til å prestere, så slår det negativt ut, for det sender signaler om hvilke kropper som er hensiktsmessige, sier Skårderud til VG.

BIKINI: De kvinnelige sandvolleyballspillerne må konkurrere i små truser og sportstopper. Foto: Karin Beate Nøsterud/VG

Han fortalte videre at han, på grunn av sitt yrke, vet om mennesker som er forbilder, men som ikke burde vært det. På grunn av taushetsplikten kan han ikke si mer om det.

– Hvor viktig ville det være for andre om noen sto frem og fortalte sin ærlige historie om at ting ikke er som de fremstår med tanke på spiseforstyrrelser?

– Det ville være fantastisk, svarer Skårderud.

Toppidrettssjef Tore Øvrebø innledet konferansen.

– Helse foran prestasjon er mer enn en velvillet intensjon. Det gjennomsyrer hele apparatet vårt, sier Øvrebø til VG.

Han legger ikke skjul på at det er utfordringer ved vektidretter som blant annet roing, boksing og bryting.

– Blir det for ille så anbefaler vi at man går til en annen vektklasse, er det ikke liv laget, så må man trekke seg fra idretten. Vi jobber med regler for innveiing, så de ikke skal pines så fælt på forhånd. Blir det pining i siste liten kan noen velge dårlige løsninger. Om man ikke har støtteapparat med opplegg for en helsemessig forsvarlig situasjon kan det gå dårlig, sier Øvrebø til VG.

Han legger til at mange idretter kommer med internasjonale regler, men at Norge jobber hardt for å påvirke.

– Det er viktig med åpenhet om at disse utfordringene finnes. Våre idrettsledere er obs på disse utfordringene, sier Øvrebø.

PSYKIATER: Finn Skårderud deltok på Sunn Idretts konferanse onsdag kveld. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

Skårderud er opptatt av at voksne tar ansvar.

– Rollemodeller er Abid Raja (kulturminister) og Berit Kjøll (idrettspresident). Ledelsen må ta ansvar. Jeg tenker høyt der oppe, sier Skårderud.

VG har satt søkelys på spiseforstyrrelser i idretten den siste uken. Tidligere landslagssjef for langrennsløperne, Vidar Løfshus, har kalt spiseforstyrrelser et mareritt. Nylig pensjonert langrennsløper Astrid Uhrenholdt Jacobsen var en av gjestene onsdag kveld.

– Når det er noe som ulmer i tre år, også snakker man om å forebygge, det er da det skaper frustrasjon i gruppen. Man tar ikke tak i det før man må, og kaller det brannslukking, sa Jacobsen.

Psykologen måtte jobbe overtid

Etter forrige konferanse for to uker siden har mange tatt kontakt med Sunn Idrett. Leder Marianne Strand-Udnæseth er overveldet over responsen.

– Enkeltutøvere har tatt kontakt. Mandag var veldig hektisk, det ble overtid for psykologen vår på chatten. Der kan unge som strever ta kontakt. Der kan de sette ord på det de føler. Vi må se om vi må utvide tilbudene våre, sier Strand-Udnæseth til VG.

Finn Skårderud tenker alle kan bli bedre om utfordringene med spiseforstyrrelser i idretten.

– Idrettslederne kan bli bedre. Vi må prøve og være genuint interessert i at dette er noe som hører med, det er ikke bare støy som dukker opp. Jeg snakker ikke mye om dette fordi jeg er en sur fyr, men det er for lite kraft om det. Vi kan også få bedre hjelp av mediene, det er ikke bare konflikter ute og går. Alle kan bli bedre, sier Skårderud.

PS! VG forsøkte i går å få en kommentar fra lederen i FIS' langrennskomité, Vegard Ulvang, om bruken av slalåmbakken i Tour de Ski, uten å lykkes.

