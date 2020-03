UTEN PUBLIKUM: Langrenn i Holmenkollen gikk uten publikum. Nå kan det også ramme alle arrangementer med mer enn 500 deltagere. Foto: Vidar Ruud

FHI anbefaler å avlyse eller utsette arrangementer

FHI anbefaler å avlyse eller utsette alle arrangementer med mer enn 500 deltagere, skriver de på sine nettsider. For alle offentlige arrangementer med mer enn 100 deltagere anbefales risikovurdering før gjennomføring.

Coronaviruset og frykten for smittespredning får nå ny direkte påvirkning på det norske samfunnslivet.

– Arrangementer som samler mange mennesker kan gi grunnlag for stor smittespredning, både på selve arrangementet og ved bruk av offentlig transport til og fra arrangementet, samt etterpå i lokalsamfunnet der deltagere returnerer hjem, skriver FHI på sine nettsider.

De kommer med følgende oppfordring:

- FHI anbefaler å avlyse eller utsette alle arrangementer med mer enn 500 deltagere. For alle offentlige arrangementer med mer enn 100 deltagere anbefales risikovurdering før gjennomføring. Arrangør har ansvar for å gjennomføre risikovurdering (se tabell 1 og tabell 2), som deretter må godkjennes av kommunen. Rådene vurderes fortløpende utfra global, nasjonal og lokal smittesituasjon for covid-19, og arrangører bør følge med på råd fra FHI.

– For kurs, seminarer og andre arrangementer som involverer helsesektoren eller deltagere med andre samfunnskritiske funksjoner bør det utvises særlig forsiktighet. Reise og deltagelse for nøkkelpersonell bør vurderes av arbeidsgiver. Skypemøter, webinarer eller lignende bør vurderes i forhold til fysiske arrangementer hvis mulig. Ved gjennomføring av arrangementer, bør man være ekstra nøye med å sikre at personer med symptomer ikke deltar, og at forebyggende hygienetiltak er på plass.

Etter publisering har FHI fjernet teksten i pressemeldingen. De opplyser til VG at dette skyldes at teksten er mangelfull og at det vil komme en riktig versjon på pressekonferansen klokken 18.

VG tar derfor forbehold om at det som er meldt er riktig. FHI kan ikke på nåværende tidspunkt opplyse om noe er feil.

TOMT ULLEVAAL? Slik ser Ullevaal Stadion ut til vanlig under landskamper. Nå kan kampen rammes av nye anbefalinger fra FHI. Foto: Tore Berntsen

Norge - Serbia i fare

Den nye anbefalingen kan blant annet ramme EM-playoffkampen Norge-Serbia, den kommende verdenscupen i skiskyting, Birkebeinerrennet neste lørdag - og alle andre arrangement innenfor idrett, kultur og næring de neste ukene.

– Dette har jeg fått vite gjennom media og ikke gjennom helsemyndighetene. De skriver at det enten må avlyses eller utsettes, men dette er et arrangement som vi ikke eier. Det er UEFA som arrangerer. Vi vet at denne kampen er i ett tett kampprogram, så vi råder ikke over avlysning eller utsettelse, sier Gro Tvedt Anderssen, kommunikasjonsdirektør i Norge Fotballforbund, og den viktige landskampen som i utgangspunktet skal spilles på Ullevaal Stadion i slutten av mars.

Hun forteller at de mandag sendte over tiltak til helsemyndighetene, for å få gjennomført kampen mot Serbia med fulle tribuner. De har også vært i kontakt med kommuneoverlegen.

– Vi har bedt om å få et møte, og det er sånn som situasjonen er akkurat nå, sier Anderssen, som reagerer på at de kun får informasjon gjennom media.

– Det som er krevende er at vi leser dette gjennom media. Vi skulle gjerne hatt en tettere dialog med helsemyndighetene, sier Anderssen.

Planlegger uten tilskuere

Norges Ishockeyforbund som mandag besluttet å utsette NM-sluttspillet i påvente av nye vurderinger bekrefter overfor VG å ha mottatt budskapet.

Organisasjonssjef Kristoffer Holm forteller at de i dag holdt møte med klubbene rundt mulig alternativ gjennomføring, men at de nå må drøfte dette på ny.

Håndballkampen mellom Elverum og Arendal går tirsdag kveld uten tilskuere.

– Slik situasjonen er nå så er det stor sannsynlighet for at verdenscuparrangementet i Holmenkollen går uten tilskuere. Det er halvannen uke frem til skiskytterrennene i Kollen, og mye kan skje før den tid. Derfor er det ikke tatt noen endelig avgjørelse. Vi forholder oss til beslutningene til helsemyndighetene i Oslo og de helsefarlige vurderinger som legges til grunn. Siden skiskyting er en stadionidrett som ikke har de samme utfordringene som langrenn med publikum langs løypa, så kan det fort ende som med Skifest i Holmenkollen, at publikum må bli hjemme, sier President i Norges Skiskytterforbund, Arne Horten til VG.

VG oppdaterer saken!

Publisert: 10.03.20 kl. 17:10 Oppdatert: 10.03.20 kl. 17:30

