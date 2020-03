Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

Oslo Idrettskrets anbefaler å stoppe all aktivitet

Folkehelseinstituttets nye retningslinjer tirsdag og Oslo Kommunes beredskapstiltak onsdag fører til at Oslo Idrettskrets anbefaler å stoppe all aktivitet.

– Alle vi som organiserer aktiviteter må tenke gjennom hva vi gjør. Dette er en viktig forsikring for oss, for å forhindre at dette kommer ut av kontroll. Vi driver organisert idrett der vi samler mennesker, og det er neppe forsvarlig i den nåværende situasjonen, sier styreleder i Oslo Idrettskrets, Sveinung Oftedal.

Han sier at de ikke har mulighet til å kreve at aktiviteten stoppes, at det er opp til kommunene og helsemyndighetene.

Tirsdag kom meldingen om at Folkehelseinstituttet (FHI) innfører et generelt forbud mot alle arrangementer med 500 deltakere, både innendørs og utendørs.

Onsdag ettermiddag forklarte byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen (Ap), at byen har gått opp til beredskapsnivå tre, og at det er en alvorlig situasjon for den norske hovedstaden.

– Dette ble langt mer alvorlig enn vi ventet, sier Oftedal.

Det er 650 idrettslag i Oslo Idrettskrets. Flere av de større idrettslagene, som Kjelsås IL og Bækkelaget, har allerede innført stans av all idrettslig aktivitet, skriver kretsen i sin pressemelding.

– En veldig vanskelig beslutning, for det er veldig mange barn og unge som gleder seg til treningen i Bækkelaget. Men vi er blitt oppfordret til å bli med på en dugnad for å hindre smitte, og vi mener det ikke er samfunnskritisk å bedrive treninger og annen aktivitet, sier styreleder i Bækkelaget, Øystein Rikheim Sundelin.

Han sier at deres aktivitetsstopp i utgangspunktet varer ut mars, og sier at den økonomiske effekten blir som «småtterier» å regne. Bækkelaget er også arrangør av verdens største fotballturnering, Norway Cup.

– Vi planlegger som om vi skal gjennomføre Norway Cup som vanlig, og håper at vi kan ønske velkommen til turnering i uke 31, sier Sundelin.

