COMEBACK: Ingrid Hjelmseth måtte ta på seg keeperhanskene igjen lørdag. Foto: Stabæk Fotball

Ingrid Hjelmseth (40) med «comeback» - Stabæk-keepere i karantene

(Grei - Stabæk 0–3) Tidligere landslagskeeper Ingrid Hjelmseth (40) la opp i fjor. Lørdag gjorde hun «corona-comeback» for Stabæk i 1. divisjon.

Oppdatert nå nettopp

Bakgrunnen for comebacket er at alle Stabæks tre keepere er satt i karantene. To av dem har vært i kontakt med en syk guttespiller på NTG (Norges Toppidrettsgymnas), og ettersom alle tre har hatt en økt sammen kan de ikke benyttes på ti dager.

– Derfor måtte Ingrid spille, sier sportslig leder Richard Jansen til VG.

Det er foreløpig ikke sikkert om NTG-spilleren har coronaviruset eller ikke, men klubben ønsker å være på den sikre siden.

les også Hjelmseth kan avslutte karrieren med nedrykk: – Frustert over situasjonen

Kampen endte perfekt for den tidligere landslagskeeperen: Stabæk vant 3–0 på bortebane mot Grei etter scoringer av Melissa Bjånesøy (to) og Zara Jönsson.

Stabæk har fått en god start på årets sesong med sju seire av sju mulige og leder ligaen klart.

Hjelmeseth spilte sin siste landskamp i september i fjor. Hun har spilt 138 kamper for Norge. Stabæk rykket ned fra Toppserien forrige sesong.

I desember ble hun tildelt Kniksens hederspris sammen med Viking-trener Bjarne Berntsen:

Publisert: 22.08.20 kl. 15:29 Oppdatert: 22.08.20 kl. 15:51

Fra andre aviser