SYK: Kasper Wikestad har fått kreft. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB Scanpix

TV 2-profil Kasper Wikestad har fått kreft

TV 2-kommentator Kasper Wikestad (44) har fått kreft i tarm og nyre. Det forteller han selv til både Dagbladet og TV 2.

– Jeg har vært gjennom fire ganske voldsomme operasjoner. Så jeg trenger tid, sier Kasper Wikestad i en felles uttalelse til Dagbladet og TV 2.

– På en måte har jeg vært heldig, for blindtarmen sladret på kreften, så de oppdaget det ganske kjapt. Folkene her på Ullevål er helt utrolige. Alt fra leger til sykepleiere til fysioer og andre. Jeg tror ikke jeg har møtt flere fantastiske mennesker noe sted, fortsetter han.

Wikestad fikk beskjeden i starten av august i forbindelse med en akutt blindtarmbetennelse skriver mediene.

Den populære kommentatoren er blant annet svært sentral i TV 2s dekning av Premier League, og har kommentert for kanalen siden 2010. Han har også de senere årene hatt egne programmer på TV og holdt podcast om Premier League, samt dekket OL, ishockey, snowboard og hopp.

– Jeg håper å kommentere min første kamp før jul, men er innstilt på at det kan ta lenger tid. Det var ikke helt dette jeg så for meg da jeg skulle inn og foreta et enkelt inngrep i blindtarmen. Jeg regnet med å være tilbake i normalt gjenge dagen etter, sier han.

Han deler også et bilde på sin Instagram-profil og skriver:

– 2020 hadde enda noen knyttneveslag å dele ut. Det er tøft nå, men smilet skal tilbake!

Nyheten har vært tøff for kollegaer i TV 2.

– Dette har vært dramatiske nyheter som har preget vår redaksjon de siste ukene. Vi prøver så godt vi kan å støtte Kasper og familien, og vi prøver å samle alle gode tanker om at dette skal gå bra og at Kasper skal vinne denne kampen, sier sportsredaktør i TV 2, Vegard Jansen Hagen, til VG.

Publisert: 01.09.20 kl. 11:06 Oppdatert: 01.09.20 kl. 11:28

