NRK-DOMINERT: Mediedekningen av norsk skisport har gjennom mange år vært dominert av NRK. Her er det humorduoen Nicolay Ramm og Robin Bryntesson som intervjuer Marit Bjørgen og Maiken Caspersen Falla under VM-suksessen i Lahti for to år siden. Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

Skiforbundet svarer på kritikken: – Helt ute av vår kontroll

Salget av skisportens rettigheter kalles «kortsiktig gambling» og et mulig selvskudd i foten. Men Norges Skiforbund virker ikke bekymret – og tar ikke ansvaret for at mye av skisporten fra 2021/22-sesongen forsvinner fra NRK og andre allmennkringkastere.

– Dette salget av medierettigheter har vært helt ute av vår kontroll. Norges Skiforbund har ikke vært part i salget av de internasjonale rettighetene, men vi sitter på rettighetene til renn i Norge fra 2021/22-sesongen. De er ennå ikke solgt ut hverken nasjonalt eller internasjonalt, presiserer Espen Graff – kommunikasjonssjef i Skiforbundet.

Han sier også:

– Interessen for skisporten som produkt er større enn noen gang. Vi har vært forberedt på det som nå skjer med de internasjonale rettighetene og visste at dette kom.

– Kortsiktig gambling, sier Trond Giske til NTB. Den tidligere kulturministeren (2005–2009) er Arbeiderpartiets mediepolitiske talsmann.

– Skisporten tjener sikkert noen ekstra penger på kort sikt ved å selge seg til en kommersiell aktør, men jeg tror de taper på lang sikt ved at de ikke lenger når ut til alle. Jeg synes det er veldig synd, sier Giske til NTB.

Stortingsrepresentanten advarer mot å ta interessen og oppslutningen for skisporten for gitt.

– Denne interessen bygger på at vi har hatt nasjonale samlingsstunder rundt en allmennkringkaster hvor alle kunne ta del i å følge våre idrettshelter. Når dette nå havner bak en betalingsmur, tror jeg det kan ramme skisporten på sikt.

– Jeg tror det er mye mer negativt for vintersport i Norge. Jeg tror det blir færre seere og da mister man grunnlaget for å drive med idretten etter hvert. Kortsiktigheten er bra for FIS (Det internasjonale skiforbundet), men langsiktigheten tror jeg ikke er så bra hverken for skisporten eller for Viasat, sier NRK -ekspert i alpint, Kjetil André Aamodt, til VG.

Adresseavisens sportskommentator, Birger Løfaldli, som gjennom en årrekke har fulgt langrennssporten tett.

– Langrennssporten kan ha skutt seg selv i foten med dette grepet, fordi den ekstreme interessen som NRK har bidratt til nå kan minske, skriver trønderen.

– Dette er KRITISK for ski-interessen i Norge. WC i langrenn, alpint og hopp over på smalkanaler vil bety langt færre seere og oppmerksomhet. Redd for at FIS tar en Skavlan her ..., skriver tidligere langrennsløper Trond Iversen på Twitter. Han vant tre verdenscuprenn fra 2002 til 2005.

Også idrettssosiolog Arve Hjelseth har tvitret:

– I en situasjon hvor langrennssporten taper på alle fronter, velger altså FIS å selge rettighetene til en smal kanal. Dette kommer til å bli en dundrende fiasko.

Langrennssjef Espen Bjervig ønsker at Espen Graff skal uttale seg. Mens skipresident Erik Røste ikke har svart på VGs henvendelse.

– NRK har betydd og betyr mye for å bygge opp skisporten til det produktet vi har i dag. I 2019 er medielandskapet annerledes enn det har vært. Vi må bare fortsette å levere et best mulig produkt som når ut til folk. Så gjenstår det å se hvem som skal sende hva på hvilke plattformer fra høsten 2021. Vi vet ikke hvordan ting vil se ut. Vår jobb er å være forberedt på det meste, sier Espen Graff.

Sportssjef i hopp, Clas Brede Bråthen, ser alt annet enn mørkt på situasjonen. Han minner om at hoppsporten var i trøbbel før den kommersielle tyske TV-kanalen RTL kom inn på 1990-tallet.

– Først og fremst er det positivt at skisporten vokser i verdi kommersielt. Det er hopp en viktig del av. Vi er en sport som ikke har noen industri i ryggen og lever av det underholdningsproduktet vi klarer å skape. Det er en jobb vi skal videreføre, sier Bråthen til VG.

Bortsett fra det TV 2-sendte OL i Sotsji (2014) har hopp alltid vært sendt på NRK i Norge siden fjernsynssendingene startet i 1960.

– Endringer er alltid krevende. På kort sikt samarbeider vi videre med NRK. Så får vi se hva som skjer med Skiforbundets egne rettigheter fra sesongen 2021/22. Vi jobber kontinuerlig med å utvikle Raw Air og de andre rennene vi står ansvarlige for.

