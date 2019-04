SINT: Bjørnhild Fjeld er styremedlem i Rustad IL og langrennskomiteen i Oslo skikrets. Hun reagerer på beskyldninger om forsøk på juks med fluor under Hovedlandsrennet. Foto: PRIVAT

Skileder kraftig ut mot skiforbundet i fluor-saken

Skimamma og styremedlem i Oslo-klubben Rustad IL Bjørnhild Fjeld (44) er sint. Hun mener skiforbundets håndtering av fluor-saken er en skandale. Nå beklager forbundet.

Fjeld var lagleder for 210 løpere fra Oslo under Hovedlandsrennet på Gålå for en drøy måned siden.

– Det er en skandale måten det er håndtert på, sier Fjeld til VG.

48 løpere (15 og 16 år) fikk skiene testet for det forbudte glidproduktet fluor. 25 prosent ga «sterke indikasjoner» på at det ble benyttet fluorholdige produkter under skiene, mens 25 prosent ga «indikasjoner» på det.

– Skiforbundet gikk ut med en pressemelding før de informerte klubber og utøvere. De burde tenkt: Dette var rart. De kunne ringt og spurt: Hva hadde du under skiene dine? Kanskje noen løy, men vi er ikke dumme, sier Fjeld, som først uttalte seg til Aftenposten om temaet.

Leder i langrennskomiteen Torbjørn Skogstad tar selvkritikk på vegne skiforbundet og beklager.

– Jeg har ingen problemer med det. Jeg legger meg skinnflat, som vi sier her, sier Skogstad til VG.

Skiforbundet valgte å informere alle som fikk positive utslag på flour-testing per brev.

– Det tok altfor lang tid, sier Skogstad til VG og legger til:

– Klubbene burde fått dette før mediene. Det burde kommet i motsatt rekkefølge. Jeg beklager.

LANGRENNSLEDER: Torbjørn Skogstad er leder i langrennskomiteen i Norges Skiforbund. Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Fjeld er også styremedlem i langrennskomiteen i Oslo skikrets.

44-åringen forteller at hun selv bar skiene fra smører til Rustad-løperen som testet rødt under Hovedlandsrennet. Han endte rundt tre minutter bak vinneren.

–Han kunne ikke ha jukset. Fluor-utslaget må ha kommet på grunn av forurensning fra gammelt utstyr, eller noe så banalt som mine gamle skihansker som jeg alltid bruker når jeg smører ski, sier Fjeld og fortsetter:

– Hvordan kunne man jukse? Det er ikke mange steder man kunne smøre ski. Vi hadde ikke egen smørebod, vi sto i telt arrangøren hadde. Kanskje det finnes et par stykker som jukser, men det vet ikke jeg, men det er uinteressant. Vi er ikke idioter.

Fjeld har vært i kontakt med lederne i 14 av 16 skikretser. Hun forteller at alle har fortalt henne at de utelukkende brukte fluorfrie produkter på utøvernes ski.

– Jeg tror ikke at alle disse menneskene lyver. Så viktig er det ikke. Fluor er ikke en vidunderkur, sier Fjeld.

Gir sporten dårlig rykte

Hun tror resultatet av stikktesten gir langrenn et dårlig rykte.

– Ryktet til langrennssporten er skadet flere ganger med enkeltutspill, doping, utstyrshysteri og så videre. Dette er å fremstille idretten på en dårlig måte, sier hun om skiforbundets håndtering av stikkprøvene. Jeg er veldig forbannet på skiforbundet, sier Fjeld.

Hun er skeptisk til testingen.

– En test som er så sensitiv at den gir utslag på grunn av gammelt utstyr, er ikke egnet i et barneskirenn, sier Fjeld.

Torbjørn Skogstad har snakket med veldig mange de siste dagene.

– Jeg har ingen grunn til å tro at testene som viser fluor ikke er riktig. Men det kan være ubevisst, og det har jeg sagt hele tiden. Det kan være flere tilfeller med børsten som forurensingskilde, det vil åpenbart gi utslag i gul sone. Jeg har hele veien ikke trodd at 50 prosent jukset, sier Skogstad.

– Uforståelig resultat

Anders Dahlen har smurt ski for Rustad IL i 30 år. Han hadde ansvaret for rundt 50 par ski på Hovedlandsrennet.

– Jeg har fullstendig ren samvittighet. Det er uforståelig at det ble et slikt resultat. Vi bruker kun rene produkter, det er helt uforståelig at vi testet rødt. Eneste feilkilde jeg kan tenke meg er bruk av gammelt verktøy som børster. Jeg har på meg hansker, men det burde ikke ha noen påvirkning, sier Fjeld og fortsetter:

– Vi er veldig positive til tester og fluorforbud, men slik resultatene ble fremstilt så mister man tillit til testmetoden. Vi fulgte retningslinjene fullt og helt.

– Da det ble gitt informasjon om stikktester på lagledermøtet kvelden før, hvorfor kjøpte dere ikke rene børster?

– Kvelden før var skiene nærmest ferdig. Grunnjobben var gjort. Vi kunne ikke dra ut der da og kjøpe nytt utstyr, svarer Dahlen.

Skogstad sier at krestene skal diskutere stikktestene på et møte når de samles i juni.

Publisert: 04.04.19 kl. 16:44 Oppdatert: 04.04.19 kl. 16:58