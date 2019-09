KLAR FOR JETS: Kåre Vedvik skal spille NFL-fotball for New York Jets den kommende sesongen. Foto: Hannah Foslien / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

NFL-Vedvik klar for sin tredje klubb på tre uker – debuterer trolig søndag

Den norske kickeren Kåre Vedvik (25) er plukket opp av New York Jets.

Det bekrefter NFL gjennom sin offisielle «waiver wire».

Etter to begredelige treningskamper valgte Minnesota Vikings lørdag å frigi Vedvik fra kontrakten, bare tre uker etter at de betalte et 5. runde-draftvalg for å skaffe seg nordmannen. Vedvik fikk aldri sparket et offisielt NFL-spark i den lilla Vikings-drakten.

Det åpnet et 17 timers langt vindu der andre NFL-lag kunne sikre seg kickeren, og New York Jets sto fremst framme i køen for å hente ham.

Det var ESPN-journalist Field Yates som meldte det først på Twitter.

– Fantastisk

Jarle Magnus Henriksen, som er redaktør for nettsiden Amerikansk Fotball og som har trent Vedvik i Norge, tror det er en veldig bra «match».

– Det er helt fantastisk! Det passer mye bedre for han å være der, enn i treningstroppen til Vikings. Minnesota har hatt en dårlig tradisjon for kickere, men situasjonen er ikke lik i Jets, sier Henriksen.

Det betyr at Vedvik er klar for sitt tredje NFL-lag på bare tre uker. Før han ble tradet til Minnesota spilte han for Baltimore Ravens.

– Han har kort tid på å finne rytmen med laget, og så spørs det hvor lang «lunte» de har om han skulle bomme. NFL handler jo først og fremst om å produsere. Det er nettopp det disse siste treningskampene med Vikings har vist, sier han.

Etter det VG kjenner til var også New York Jets veldig nære å trade for nordmannen i fjor, før NFL-drømmen ble satt på vent av en fatal bytur.

Kan debutere på søndag

New York Jets har hatt enorme kicker-problemer før denne sesongen. Mannen som egentlig hadde jobben, Chandler Catanzaro, valgte å legge opp på dagen etter en håpløs treningskamp. Kickeren de hentet inn for å kjempe om jobben, Taylor Bertolet, har også slitt voldsomt.

Søndag kveld melder også NFL-journalist Ian Rapoport på Twitter at Jets har kvittet seg med Bertolet.

Dermed er det offisielt tid for Vedvik i New York.

– Det skal noe helt ufattelig til om han ikke er den første nordmannen som spiller i NFL på 18 år nå. Det er kjempestort, sier Henriksen.

Jets sesongåpner mot Buffalo Bills søndag 8. september, og det vil da altså være første gang en nordmann spiller i en offisiell NFL-kamp siden 2001.

Vedvik var den eneste special teams-spilleren som ble «claimet» søndag.

Dette er en «punter» og «kicker» Kicker: Har som oppgave å score poeng ved å sparke ballen mellom målstengene. Et field goal gir tre poeng, mens et ekstraspark etter en touchdown gir ett poeng.

Punkter: Skal sparke så langt og høyt som mulig for å sørge for at motstanderens angrep starter langt bak på banen.

Publisert: 01.09.19 kl. 18:42 Oppdatert: 01.09.19 kl. 19:33







