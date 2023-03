Fifa-president Gianni Infantino skrev mandag under på en ny avtale med den europeiske klubbforeningen.

Nesten fire milliarder kroner til klubber under fotball-VM i 2026

Fifa ble mandag enig med den europeiske klubbforeningen (ECA) om å øke tilskuddet til klubber under fotball-VM i 2026 til 3,7 milliarder kroner.

Den nye avtalen gjelder i tillegg for verdensmesterskapet i 2030, opplyser ECA i en pressemelding mandag.

Under VM i Qatar før jul, fikk klubber litt over to milliarder kroner på deling for å slippe spillere til mesterskapet. Det skal nå økes til rundt 3,7 milliarder. Økningen kommer trolig som en konsekvens at det i 2026 skal være 48 lag med i VM for første gang.

– Vi ser fram til å jobbe tett med Fifa i løpet av de kommende månedene og årene for å sikre at fordelene ved nye og utvidede konkurranser i både herre- og kvinnefotball deles på riktig måte på tvers av økosystemet, sier ECA-topp Nasser al-Khelaifi i en uttalelse.

VM i 2026 skal spilles i USA, Canada og Mexico, mens det bestemmes neste år hvilke land som skal arrangere 2030-utgaven.

Det er flere søknader inne, blant annet fra Sør-Amerika, der Argentina, Chile, Uruguay og Paraguay sammen har søkt om å få arrangere mesterskapet om sju år. I 2030 er det nøyaktig 100 år siden det første VM-sluttspillet ble spilt i nettopp Uruguay.

En søknad fra Marokko, Spania og Portugal er kandidat i kampen om mesterskapet.