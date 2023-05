Ranheim-trener Kåre Ingebrigtsen har forlenget.

Kåre Ingebrigtsen forlenget med Ranheim

Ranheim-trener Kåre «Bruttern» Ingebrigtsen har skrevet under på en ny kontrakt med 1.-divisjonsklubben. Avtalen strekker seg ut 2026, melder Adresseavisen.

– Jeg har kjent på at det er veldig viktig å ha det bra og trives. At du gleder deg til å gå på jobb. Det har jeg ikke alltid gjort. Nå har jeg funnet igjen gleden ved å være fotballtrener her, sier Kåre Ingebrigtsen til Adressa.

Ingebrigtsen tok over 1.-divisjonsklubben Ranheim før sesongen. Da signerte han under på en ettårskontrakt. Ranheim ligger på 3.-plass i OBOS-ligaen etter ni serierunder.

– Vi synes for det første at dette er riktig, og så er det viktig. For som vi sa ved innledningen av sesongen, så kom Kåre inn på et ettårs engasjement for å sikre at man trives sammen og har et fundament å jobbe videre på. Vi sa også at vi skulle avklare ganske raskt om vi ønsket å være kortsiktig eller langsiktig. Vi trives veldig godt med hverandre. Både klubben, trenere, og administrasjon, sier Ranheims styreleder Kolbjørn Selmer.

Selmer ønsket ikke å kommentere hvorvidt Ingebrigtsen har en klausul i kontrakten om det skulle dukke opp interesse fra andre klubber.