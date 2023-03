BYTTET INN: Kristian Thorstvedt feirer 3–2 sammen med målscorer Nedim Bajrami.

Thorstvedt-innhopp da Sassuolo sikret seieren på overtid

(Sassuolo - Cremonese 3–2) Kristian Thorstvedt spilte de siste 20 minuttene og bidro til at Sassuolo tok tre poeng mot nedrykkstruede Cremonese.

NTB

Hjemmelaget ledet 2-0, men innbytter Cyriel Dessers sørget for at bunnlaget Cremonese var à jour med fem minutter igjen av kampen. To minutt på overtid startet Thorstvedt angrepet som kulminerte i matchvinnerscoringen til Nedim Bajrami.

Nordmannen slo ballen fram på midtbanen og etter hvert fikk Arnaud Lauriente den ute på kanten. Han slo så et flott innlegg som landet ved bakerste stolpe. Der fikk Bajrami kjempetreff på hel volley og banket ballen i mål.

Trepoengeren gjør at Sassuolo klatrer opp på 13.-plass i ligaen med 30 poeng på 25 kamper. Cremonese ligger nest sist og har ni poeng opp til trygg grunn.

Både Thorstvedt og Emil Konradsen Ceïde startet mandagens kamp på benken, men med 20 minutter igjen kom Thorstvedt inn. Da ledet Sassuolo 2-1 etter at Lauriente og Davide Frattesi sendte laget opp i 2-0 før pause.

Etter hvilen var det Cremoneses tur til å sette to mål i nettet. Innbytter Dessers scoret først etter en times spill, før han utlignet med sin scoring nummer to fem minutter før slutt.

Konradsen Ceïde ble sittende hele kampen på benken for Sassuolo. Den tidligere RBK-spilleren har fått 14 kamper i serien denne sesongen, der flesteparten har kommet som innbytter.