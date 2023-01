Djokovic vant Australian Open: Nå er han like stor som Nadal

(Stefanos Tsitsipas–Novak Djokovic 3–6, 6–7, 6–7) Novak Djokovic falt sammen i gråt etter seieren over Stefanos Tsitsipas.

Djokovic la seg ned og gråt så kroppen ristet, mens familien og teamet sto rundt ham etter hans tiende triumf i Australian Open.

– Bare familien og jeg vet hva vi har gjennom de siste fem ukene, så jeg vil si at dette er min største seier noen gang, sier Djokovic på Eurosports sending.

– For en reise det har vært for meg, familien og teamet. Jeg vet jeg kan være mye på og utenfor banen. Takk for at dere er tålmodige med meg. Dette trofeet er like mye deres som mitt, så takk fra hele mitt hjerte, sier Djokovic på Eurosport.

Han ble hyllet av Tsitsipas. Det er vanlig at spillerne takker hverandre for kampen med en liten tale etter kampene.

– Novak, jeg vet ikke hva jeg skal si. Resultatene taler for seg selv. Det har vært en utrolig reise for deg. Du har betydd enormt for sporten vår og jeg blir en bedre spiller på grunn av deg. Du får ut det beste i meg. Du er en av de største i sporten vår. Jeg vil takke for at du har pushet sporten vår så langt, sa Tsitsipas etter kampen på Eurosport.

– Takk for at du er så snill. Jeg setter pris på det. Fin kamp. Dette er ikke din siste Grand Slam-finale. Du er ung, sa Djokovic på Eurosports sending, og la til at de begge kommer fra land med få tennisspillere og oppfordret andre til å drømme stort.

SEIERSKYSS: Novak Djokovic i Melbourne søndag.

Rett etter seieren slo Djokovic seg på brystet, tok mot hjertet, mot himmelen og klappet på hardcourten.

Nøyaktig 15 år etter at Novak Djokovic tok sin første Grand Slam-seier kom den 22. triumfen. Den første kom også i Australian Open. Året var 2008, Djokovic var 21 år og slo Jo-Wilfried Tsonga.

JUBLET: Novak Djokovic vant Australian Open-finalen mot Stefanos Tsitsipas søndag, her er det mye følelser når han løper bort til teamet sitt og mor Dijana Djokovic.

Søndag formiddag brukte han to timer og 56 minutter på å utligne Rafael Nadal, nå har begge 22 Grand Slam-titler.

Det er selvsagt mest i verden på herresiden. Og om man bruker antall Grand Slam-titler til å avgjøre hvilken tennisspiller som er den beste, så er Nadal og Djokovic fra søndag like store.

Nå er det det bare to i verden som har flere Grand Slam-titler: Margareth Court har 24, mens Serena Williams har to.

TO GIGANTER: Novak Djokovic (t.v.) og Rafael Nadal foran kvartfinalen i French Open i fjor. Den vant Nadal.

35-åringen fra Serbia storfavoritt på hardcourten i Melbourne. Og kanskje var det nervene og stundens storhet som preget Tsitsipas litt i det første finalesettet. 24-åringen leverte en rekke mindre gode slag, og gjorde det enkelt for Djokovic. Første sett ble en lek for den serbiske legenden.

Tsitsipas sto i sin andre Grand Slam-finale. Den første kom i French Open i 2021. Da var også Djokovic motstander, han vant 3–2, etter at Tsitsipas tok de to første settene.

I FINALE: Stefanos Tsitsipas i Melbourne søndag.

Få kjenner finalefølelsen bedre enn Djokovic, dette var hans 33. Grand Slam-finale. Det tilsvarer at man er i alle fire Grand Slam-finalene i mer enn åtte år.

I andre sett ga Tsitsipas 35-åringen fra Beograd mer kamp. Han hadde til og med settball til 6–4. Men Djokovic avverget. I tiebreaket ble det jevnt, men Djokovic tok det.

Tredje sett ble også jevnt. Djokovic ledet 5–4, men grekeren fikk 5–5 på egen serve. Nok en gang ble det tiebreak. 35-åringen ledet 5–0. En publikummer lagde litt lyd, mens spillet pågikk, noe som tydelig irriterte Djokovic. Men Djokovic kunne juble - uten å gi bort ett sett i finalen.

Rafael Nadal har 22 Grand Slam-titler, 14 av dem har han tatt på grusen i Paris. Den siste kom i finalen mot Casper Ruud:

Novak Djokovic måtte stå over Australian Open i fjor, siden han ikke ville ta covid-vaksine. Det ble et voldsomt sirkus med rettsinstanser og mange overskrifter verden over fra Djokovic landet i Australia til han måtte reise hjem uten å spille.

– Det er en grunn til at jeg har spilt min beste tennis her, på Rod Laver Arena, og takk for at du er her i dag, Rod, sier Djokovic.

Nadal var tittelforsvarer i år, men røk ut tidlig. Det gjorde også Casper Ruud, som tapte sin 2. rundekamp mot Jenson Brooksby.

Roger Federer tok 20 Grand Slam-titler. Han la opp i fjor høst.

