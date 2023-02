Søren Wærenskjold imponerte i Saudi-Arabia.

Wærenskjold tok sin første proffseier – vant etappe i Saudi Tour

Uno-X-rytter Søren Wærenskjold var best i avslutningen på den 3. etappen av sykkelrittet Saudi Tour og tok seieren.

NTB

– Det er fantastisk. Jeg har ventet på dette en stund. Jeg har vært god i U23-klassen, men ikke klart å tra en proffseier, så det er så fantastisk. Vi har to fjerdeplasser fra de første etappene, så dette er veldig bra for lagets moral, sier Wærenskjold på et Discovery-vist intervju.

Saudi Tour er et såkalt 2.1-kategori-ritt, som er på tredje nivå i rangeringen til det internasjonale sykkelforbundet (UCI).

Den 159,2 kilometer lange etappen gikk fra Al Manshiyah togstasjon til Abu Rakah. Den endte med massespurt fra en stor gruppe.

Norske Wærenskjold vant etappen foran den sterke italieneren Jonathan Milan. På tredjeplass fulgte den nederlandske spurtkanonen Cees Bol.

– Jeg visste at det var en bratt klatring før slutten, før det gikk nedover igjen. Jeg sparte litt krefter bak i feltet. Vi gjorde det perfekt og valgte den rette siden, som gjorde at vi fikk vinden fra venstre. Vi lærte fra i går, i dag gjorde vi det riktig, sier Wærenskjold.

Med seieren har Uno-X-laget fått en drømmestart på det som blir en uhyre innholdsrik sesong. Laget er blant annet invitert til Tour de France.

Tirsdag ble Erlend Blikra nummer fire på etappe nummer to i Saudi Tour.

Foruten Uno-X-rytterne sykler også Vegard Stake Laengen og Embret Svestad-Bårdseng rittet. Laengen sykler for UAE, mens Svestad-Bårdseng representerer HPH.