Magnus Carlsen heller mer og mer mot at russiske spillere ikke bør få delta i idrett.

Carlsen innrømmer endret syn på Russland-deltakelse

Magnus Carlsen vedgår at han ser annerledes på russiske utøveres deltakelse i sjakksporten enn da Ukraina-krigen startet.

NTB

Mandag innledet den norske sjakkstjernen årets første Champions Chess Tour-turnering med en overbevisende seier mot russeren Aleksej Sarana.

Etterpå fikk han spørsmål av TV 2 om hvordan han ser på russiske utøveres deltakelse i internasjonal idrett i lys av krigshandlingene i Ukraina.

– Jeg synes at for hver dag krigen går, føles det litt og litt rarere å spille mot russere, sa Carlsen.

– Sånn på starten var nok jeg en større tilhenger enn mange av at man måtte tenke seg godt om før man utestengte folk, spesielt med tanke på at man ikke vet hvilke langsiktige effekter det vil ha. Nå som det har gått lenger og lenger, er jeg kanskje mer og mer på at russere kanskje ikke burde spille. Men det er ikke jeg som bestemmer, fortsatte sjakkstjernen.

Den internasjonale olympiske komité (IOC) har åpnet for at russiske og belarusiske utøvere kan få delta i neste års Paris-OL under særlige betingelser, deriblant at det må skje under nøytralt flagg.

Det har skapt ulike reaksjoner.