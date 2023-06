Kommentar

Russland kan true OL

Vladimir Putin og IOC-president Thomas Bach har tidligere samarbeidet tett. Nå er spørsmålet hvordan floken om retur av russere blir løst.

Det er neppe bare omsorg for russere som får Den internasjonale olympiske komité (IOC) til å kaste ukrainske interesser under bussen.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

OL i Paris er snart bare ett år unna. Dag for dag blir den russiske hodepinen kraftigere for internasjonal idrett. Hvordan kommer sagaen om russisk fravær eller deltagelse til å ende?

Selv om mye er helt i det blå, fremstår to ting forholdsvis sannsynlig:

1). IOC har neppe startet prosessen med å åpne døren for russere, uten en plan om at de skal klare å få et anseelig antall klarert for olympisk deltagelse i Paris, selv om ingen formell avgjørelse er tatt ennå. Historikken rundt håndteringen av dopingskandalen har noen klare likhetstegn rundt fremgangsmåten.

2). Hvis IOC fortsetter den linjen vi ser konturene av, kommer det til å innebære at de trosser bønnen fra en hardt prøvet ukrainsk idrettsnasjon. Det vil nok føre til aksjoner og reaksjoner fra ulike hold, men alt tyder så langt på at komiteen mener det veier tyngst å la russere få være med, på en måte som er definert som “nøytrale”.

Thomas Bach og IOC er presset på flere kanter, blant annet fra Vladimir Putin og Russland.

Et sentralt spørsmål er naturlig nok hvorfor IOC kjemper så hardt for noe som gjør ytterligere skade på et allerede hardt prøvet omdømme. Det spørsmålet er interessant og sammensatt.

Noe skyldes åpenbart en tilsynelatende blind tro på et gammelt ideal om å oppheve idretten til noe felles, på tvers av alt som skiller aktører. At kartet og terrenget ikke stemmer særlig godt i dette tilfellet, hindrer ikke IOC fra å fortsette argumentasjonen om slikt.

Hensyn til utøvere som ikke kan lastes for egne styresmakter er et valid argument til en viss grad, selv om det er liten tvil om hvilket lands idrettsutøvere som har fått lide minst. Det er ikke Russland, for å si det sånn.

Men etter all sannsynlig er det langt mer pragmatiske grunner som ligger til grunn for velviljen overfor russere. Det er ikke skrevet i stein at internasjonal idrett alltid skal være organisert som den er i dag, der IOC har kontroll over et økonomisk økosystem i milliardklassen. Med så mye penger i spill, vil det sikkert ikke mangle på interessenter som kunne tenke seg noe annet enn OL som verdens viktigste idrettsarrangementer.

Her blir intern splid og utestengelser fort skummelt for IOC, ikke minst om nasjoner med store markeder skulle havne utenfor. I ytterste konsekvens kan Russland true OLs posisjon.

Historien har tidligere gitt oss noe som ble kalt «World Friendship Games». Det var et gigantarrangement som daværende Sovjetunionen stod bak, i en tid der de og andre sosialistiske stater boikottet OL i Los Angeles. Rundt 50 stater sendte utøvere til dette arrangementet,

Nå har Russland nylig avslørt planer om en ny utgave av «vennskapslekene», som er tenkt avholdt neste år, 40 år etter den første versjonen. Dessuten skal planen være å fortsette med å arrangere dette også i årene som kommer.

Dette kan fort fremstå skummelt for en idrettsorganisasjon som er vant til å ha hendene på rattet. Da blir det fort relevant hvordan pengestrømmer blir påvirket, og faren er at IOC mister mer og mer kontroll desto mer russiske interesser blir skjøvet ut av dagens gode selskap. Dersom Russland skulle få med seg en større gjeng og få fart i et alternativt opplegg, er det neppe søt musikk i Thomas Bachs ører.

Som utenforstående er det vrient å vite nøyaktig hva som ligger bak at IOC fremstår såpass russervennlige som de gjør. Men svært mye tyder på at egeninteressene spiller kraftig inn.

Det kan gjøre vondt enda verre for ukrainsk idrett fremover.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post