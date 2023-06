Maren Mjelde med OneLove-armbindet foran en landskamp mot Sverige i april.

Fifa tillater flerfargede kapteinsbind i fotball-VM

Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) vil ikke slå ned på bruk av kapteinsbind med regnbuefarger under kvinnenes VM i Australia og New Zealand.

Derimot kommer Fifa til å tilby ulike typer kapteinsbind, blant dem et med et flerfarget hjerte, til VM-lagene. Det blir opp til lagene selv å velge hvilket armbind de ønsker å bruke.

Det får NTB opplyst.

Under herrenes VM i fjor ble det heftige diskusjoner rundt bruk av det såkalte OneLove-kapteinsbindet. Flere europeiske nasjoner hadde varslet at de kom til å bruke det flerfargede bindet, men avsto fra det da de ble truet med gult kort av Fifa.

En rekke høytstående politikere og idrettsprofiler fra ulike land valgte imidlertid å bruke OneLove-bindet mens de var til stede på stadion i Qatar. OneLove-kampanjen handler om å bruke fotballens kraft til å fremme inkludering og stå imot diskriminering.

Under mesterskapet i Qatar vekket også det tyske landslaget oppsikt ved å protestere mot forbudet. De valgte å holde seg for munnen da lagbildet skulle tas, for å poengtere at de var ilagt munnkurv av Fifa, samt at de hadde treningsdresser og sko med regnbuedetaljer.

Til kvinnenes mesterskap har Fifa tatt grep i forkant, og forbundet kommer til å tilby ulike typer armbind til kapteinene. Blant annet dreier det seg om et flerfarget armbind som promoterer inkludering og andre armbind i ulike farger og med forskjellige budskap.

Hovedmålet for Fifa er å vise at fotballen forener hele verden.

Norge er blant nasjonene som er med i OneLove-kampanjen, og derfor har Maren Mjelde spilt med det flerfargede kapteinsbindet i flere landskamper den siste tiden.