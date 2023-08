FENGSELSDOM: Santiago Mina, her etter scoring borte mot Real Madrid i september 2021.

Celta-spiss fikk kontrakten terminert etter fengselsdom

Den spanske fotballklubben Celta har sagt opp angrepsspilleren Santiago Mina (27) etter at han ble dømt til fire års fengsel for overgrep.

Episoden som spansk rett har dømt Mina til fengsel for, skjedde tilbake i 2017. Han fikk den første dommen i 2022, men anket. I midten av juli ble det klart at den ble stående og at han må sone fire år i fengsel. I Spania gjelder dette for dommer på mer enn to års fengsel selv om det er førstegangs lovbrudd.

Celta opplyser på sine nettsider fredag at kontrakten til Mina er terminert. Det siste året har spissen vært på utlån fra Celta til saudiarabiske Al-Shabab. Minas kontrakt med Celta strakk sei utgangspunktet ut kommende sesong.

Klubben suspenderte Mina fra treninger og kamper i fjor. Tidligere i juli var han tilbake på Celta-trening som følge av at klubben ikke kunne nekte ham før en dom var rettskraftig.

Celta har den norske angriperen Jørgen Strand Larsen i stallen.