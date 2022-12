Skottlands veterankeeper kan miste Norge-kamp etter skrekkskade

Den skotske landslagskeeperen Craig Gordon (39) pådro seg dobbelt beinbrudd julaften. Han står i fare for å miste EM-kvalikkampen mot Norge i juni.

NTB

Gordon, som spiller for Hearts i hjemlandet, pådro seg skrekkskaden i 2-2-kampen mot Dundee lørdag. Etter et sammenstøt med en motspiller ble superveteranens legg stående i helt feil vinkel.

Gordon ble båret av banen og sendt til sykehus. Der ble det konstatert dobbelt beinbrudd. Skottland-keeperen er nå operert, opplyser Hearts på sine nettsider mandag.

I meldingen heter det videre at Gordon går glipp av resten av sesongen. Det betyr at han er uaktuell til Skottlands åpning på EM-kvalifiseringen i mars. Da venter Kypros og Spania.

17. juni kommer så skottene til Ullevaal stadion for å møte Ståle Solbakkens Norge. Om Gordon er klar til den kampen, er et åpent spørsmål.

– Våre tanker er først og fremst hos Craig og hans familie. Det har vært en utrolig tung tid for dem, spesielt med tanke på at det er jul, og alle i klubben er her for å tilby dem vår fulle støtte, sier Hearts-manager Robbie Neilson.

– Det er åpenbart et enormt slag å miste en spiller som er så innflytelsesrik som Craig for resten av sesongen, men for å være ærlig, alt som betyr noe nå er hans helse, legger han til.

Hearts-sjefen kaller veterankeeperen «en kriger». Han peker på at 39-åringen har møtt motgang tidligere.

Den skotske klubben gir ingen prognose på når Gordon kan ventes tilbake i spill.

Superveteranen har de siste årene vært Skottlands førstevalg mellom stengene.