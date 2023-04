Tobias Grøndahl og Elverum sørget for en siste og avgjørende kamp mot Fjellhammar i eliteseriesluttspillets kvartfinale.

Håndball: Elverum berget ny duell mot Fjellhammer

Elverum var i trøbbel, men sørget for en ny kamp i kvartfinalen mot Fjellhammer i sluttspillet med to scoringer på tampen.

Fjellhammer ledet 28-27 med to minutter igjen, men scoringer av Kristian Larsen og Christopher Hedberg gjør at avgjørelsen vil komme søndag. Det spilles best av tre kamper.

Fjellhammer vant overraskende den første kampen på bortebane.

Alexander Mitrovic scoret ti mål for hjemmelaget, mens Tobias Grøndahl ble Elverums toppscorer med sju fulltreffere.

I pausen ble det klart at Sveriges landslagssjef Glenn Solberg blir assistenten til Robert Hedin i Fjellhammar.

– Jeg skal være en god støttespiller til Hedin og være med på 1-2 treninger i uka pluss kamper når det ikke krasjer med landslaget, sa Solberg til TV 2.

Runar videre

Runar Sandefjord hadde få problemer i det andre kvartfinaleoppgjøret i eliteseriesluttspillet mot Kristiansand og er videre etter to strake seirer. Kampen på Sørlandet vant Runar til slutt 42-33. Bortelaget hadde god kontroll hele veien. Til pause var stillingen 21-17.

Runars Christoffer Rambo ble kampens toppscorer med ni nettkjenninger.

I det første oppgjøret vant Runar 35-32 på hjemmebane.

Nærbø klare

Også Nærbø er klare for semifinale etter sin annen strake seier over Drammen. Rogalendingene lå under 8-9 til pause, men kom tilbake etter hvilen. Kampen endte til slutt 23-21 til Nærbø.

Nærbø og Runar møtes søndag til returkamp i europacupens semifinale. Nærbø har 29-27-ledelse etter bortekampen.

