Berge-assist i viktig seier – Sheffield United nærmer seg Premier League

(Sheffield United – Cardiff City 4–1) Sander Berge hjalp til offensivt da Sheffield United snudde kampen hjemme mot Cardiff på nivå to i engelsk fotball. Laget hans styrer mot opprykk.

Seieren kom under en uke etter at Sheffield United røk 0-2 i toppkampen mot allerede Premier League-klare Burnley. Tabelltoeren har en åtte poengs luke til Middlesbrough (én kamp mer spilt) og Luton.

Det startet ikke bra for vertene på Bramall Lane. Etter 19 minutter fikset Sory Kaba 1-0 til nedrykkstruede Cardiff på et straffespark, men kort tid etter var lagene like langt.

Berge spilte til James McAfee, som satte på farten og gjorde en vellykket skuddfinte. Det ga ham rom til å plassere ballen i nettet. Det var Berges fjerde målgivende pasning i mesterskapsserien denne sesongen.

Ni minutter etter hvilen stanget Jack Robinson inn en kraftfull stupheading, og på tampen ble seieren trygget etter scoringer fra Iliman Ndiaye og innbytter Ciaran Clark.

Sheffield United rykket ned fra Premier League etter 2020/21-sesongen. To års fravær ser ut til å være nok for Berge og co. De har fem seriekamper igjen til å sikre opprykket på.