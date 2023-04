Jan Nepomnjasjtsjij avbildet under Norway Chess i 2021.

«Nepo» tilbake i føringen i VM-duellen

Jan Nepomnjasjtsjij slo hardt tilbake etter torsdagens tap og vant overbevisende det femte partiet mot Ding Liren i langsjakk-VM.

Seieren tok russeren opp i 3-2 sammenlagt i Astana. Tittelen går til førstemann som greier 7,5 poeng.

Med svarte brikker brukte Ding klart mest tid i lørdagens duell. Kineseren hadde godt under ett minutt igjen på klokka da han nærmet seg tidskontrollen ved 40 trekk. Stillingsmessig var han også i kjempetrøbbel.

60 nye minutter hjalp ikke Ding ut av uføret. Han ga opp etter 48 trekk og litt over fire timer ved sjakkbrettet i den kasakhstanske hovedstaden.

Etter fem partier har Nepomnjasjtsjij vunnet to ganger mot Dings ene seier. De to øvrige endte med remis.

«Nepo» har dermed koblet et tidlig grep om å bli Magnus Carlsens etterfølger som verdensmester i langsjakk. VM-kampen går over 14 partier. Står det likt etter at alle partiene er spilt, blir mesterskapet avgjort etter omspill i hurtig- og eventuelt lynsjakk.

Carlsen har valgt å gi fra seg tittelen. I forrige VM-duell slo han Nepomnjasjtsjij 7,5-3,5 sammenlagt da de møttes i 2021. Den norske sjakkeneren har vært verdensmester sammenhengende siden 2013, men i år tar rekken slutt.

