Holger Rune skal spille semifinale i Monte-Carlo Masters, men kampen kan bli utsatt som følge av regn.

Regn truer semifinalene i Monte-Carlo Masters

Det er i ettermiddag varslet mye regn over Monaco. Nedbøren kan gi langvarige utsettelser av semifinalene i Monte Carlo-turneringen i tennis.

Etter planen skal russeren Andrej Rublev og Taylor Fritz fra USA møtes på rødgrusen klokken 13.30. Den andre semifinalekampen er mellom dansken Holger Rune og italieneren Jannik Sinner.

Spillerne må forberede seg på forsinkelser og mye venting. Ifølge Yr kan det komme til å regne gjennom hele ettermiddagen.

– Det er et lavtrykk over Middelhavet, og det gir ustabil luft og mulighet for kraftige byger. Det er en sjanse for kraftig regn allerede fra middagstid, men størst sannynlighet for tordenbyger er det nok først omkring klokken 17, sier Jacob Mouritzen i TV2 Vejret til TV2 Sport.

I verste fall må hele lørdagesprogrammet flyttes til søndag, som også er satt av til å avvikle årets Monte-Carlo Masters-finale. Turneringen er blant de mer prestisjetunge på ATP-touren. Casper Ruud røk ut for tyske Jan-Lennard Struff i 3. runde.

