NY NSF-LEDER: Arne Baumann har fått det øverste administrative ansvaret i Norges Skiforbund.

Skiforbundet har ansatt ny generalsekretær

Norges Skiforbund har funnet arvtageren til Ingvild Bretten Berg, som sluttet etter konflikten med Clas Brede Bråthen. Han heter Arne Baumann.

Stillingen som generalsekretær betyr at personen blir Norges Skiforbunds øverste administrative leder. Denne jobben hadde Ingvild Bretten Berg frem til forrige sommer.

Under ett år etter den offentlige konflikten med hoppsjef Clas Brede Bråthen, som hun forsøkte å få fjernet, kom nyheten om at det var Bretten Berg som ville forsvinne ut av Skiforbundet.

Siden 1. november har Øistein Lunde vært konstituert i rollen. Nå overtar Arne Baumann jobben, som 1. januar avsluttet en 20 år lang karriere som konserndirektør i eiendomsselskapet OBOS. Han er sønn av tidligere skipresident Johan Baumann, som ledet Norges Skiforbund fra 1987 til 1995.

– Jeg går til denne jobben med stor motivasjon, ydmykhet og entusiasme. Jeg ser frem til å være med og utvikle Skiforbundet videre i en krevende tid. Verden og også skisporten møter mange utfordringer, men samtidig skjer det mye positivt, både i bredde og topp, sier Baumann i en pressemelding.

STÅR BAK NY LEDER: Skipresident Tove Moe Dyrhaug har vært en del av ansettelsesutvalget.

Tove Moe Dyrhaug, som overtok som skipresident etter Erik Røste i fjor, har vært en del av ansettelsesutvalget.

– Etter en god og grundig rekrutteringsprosess, er vi glade for at Arne Baumann blir vår nye generalsekretær. Med sin bakgrunn og erfaring er vi trygge på at Arne er rett person til å lede og utvikle organisasjonen videre, sier Moe Dyrhaug.

– Skisporten har en unik posisjon i det norske samfunnet, og sammen med frivillige, tillitsvalgte og ansatte over hele landet, skal vi gjøre det vi kan for å sikre gode rammevilkår også i fremtiden. Arne får en nøkkelrolle i dette arbeidet, fortsetter skipresidenten.

Ansettelsesutvalget har for øvrig bestått av visepresident Aage Schaanning samt styremedlemmene Erik Bruun, Torbjørn Skogstad, Rolf Bryn og Stine Aaseth Korsen.

– Han er en sterk kommersiell leder som vi tror har det som skal til for å ta Skiforbundet videre. Vi i hopp er veldig positive og gleder oss til å samarbeide med ham, sier Korsen til VG.

DEN GANG DA: Erik Røste og Ingvild Bretten Berg var tidligere president og generalsekretær i Norges Skiforbund. Her fra mars i fjor i Holmenkollen.