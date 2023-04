Ding Liren under Norway Chess i 2019.

Sjakk: Ding utlignet VM-duellen

Kinesiske Ding Liren slo Jan Nepomnjasjtsjij med hvite brikker og utlignet kampen om å bli Magnus Carlsens etterfølger som verdensmester i langsjakk.

Ding-seieren betyr at det står 3-3 etter de første seks partiene i VM-duellen i Kasakhstans hovedstad Astana. Tittelen går til førstemann som greier 7,5 poeng. «Nepo» har tatt ledelsen to ganger, men ikke greid å beholde den i mer enn ett parti.

Søndagens kamp var jevn, men etter rundt 30 trekk hadde Ding skaffet seg en solid fordel. Den ble veldig stor like før tidskontrollen på 40 trekk. Kineseren hadde brukt en del tid mer enn «Nepo», men russeren greide ikke å utnytte tidsfordelen og ga opp like etterpå etter litt over fire timer ved brettet.

VM-kampen går over 14 partier. Står det likt etter at alle partiene er spilt, blir mesterskapet avgjort etter omspill i hurtig- og eventuelt lynsjakk.

Magnus Carlsen har valgt å gi fra seg tittelen. I forrige VM-duell slo han Nepomnjasjtsjij 7,5-3,5 sammenlagt da de møttes i 2021. Den norske sjakkeneren har vært verdensmester sammenhengende siden 2013, men i år tar rekken slutt.

