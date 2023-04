Viktor Hovland og resten av golfeliten må belage seg på dårlig vær under årets US Masters.

Elendig vær truer US Masters – kan bli en fordel for Hovland

Værmeldingen foran US Masters i golf er ikke pen. Det er fare for lyn og torden under torsdagens åpningsrunde, mens det i helgen kan bli mye vind og nedbør.

NTB

Arrangøren skal få det stritt med å holde tidsskjemaet på Augusta-banen i Georgia. Slår de verste spådommene til, må spillerne belage seg på forsinkelser. Kanskje blir ikke årets første majorturnering avgjort før mandag.

Torsdagens prognoser ser ikke så verst ut, men det kan komme lyn og torden rundt klokken 15 lokal tid, skriver Discovery. Innen da er trolig Viktor Hovland ferdig med sin første runde.

Norges fremste golfspiller er i samme gruppe som legenden Tiger Woods og slår ut fra 10.18, som vil si klokken 16.18 norsk tid.

Fredag er det igjen fare for lyn og torden, men denne gangen gjennom hele dagen. Vindkastene kan komme opp i 35 kilometer i timen (9,7 meter per sekund). Dagen etter kan det blåse enda mer og komme betydelige nedbørsmengder. Temperaturene ligger også an til å falle markant.

Regnet ser ut til å slippe søndag, men fortsatt vil det være vindfullt. Hovland svarer slik på Discoverys spørsmål om dårlig vær kan gi ham en fordel:

– Ja, jeg vil jo kanskje si det. Banen spilles litt lengre, det blir mye driver, mye lengre jern inn til greenene. Jeg vil jo si det hjelper meg.

– Da kan du sette litt mer spinn på ballen rundt greenene. Samtidig spiller man ikke noe særlig med ballplassering her. Blir det litt vått, så blir det gjerne litt gjørme på ballen. Og da kan det bli.... da er det litt mer gambling der ute, utdyper Hovland.

Han har en 21.-plass som toppresultat i US Masters. Den fikk han i 2021.