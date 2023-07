KOMFORTABEL: Casper Ruud viste hvorfor grus er hans favorittdekke.

Ruud med prakttennis i Sverige: − Wow

Casper Ruud (24) vant i strake sett 6–2, 6–4 mot Alexander Sjevtsjenko (22). Tenniskommentator Sverre Krogh Sundbø mener Ruud nærmer seg sitt beste.

Ruud hadde få problemer med å ta seg til tredje runde i Swedish Open.

– Jeg er veldig fornøyd med å vinne her igjen. Det er alltid spesielt for meg å vinne kamper her, foran et skandinavisk publikum, sier Ruud etter kampen.

Ruud vant ATP 250-turneringen i Sverige i 2021. Tittelen klarte han ikke følge opp året etter, da tapte han for Francisco Cerundolo i andre runde.

– Det var kjipt for meg å tape her i første kamp i fjor. Så jeg nyter virkelig denne seieren, sier Ruud

Ruud fikk en drømmestart på oppgjøret mot russeren da han brøyt serven og gikk opp i 2–0 ledelse i første sett. Han fortsatte å dominere og lot Sjevtsjenko bare ta to game i første sett.

Ruud var langt mer komfortabel på grusen i Båstad enn gresset på Wimbledon, der han røyk ut i andre runde. Det blåste ganske heftig til tider i Sverige, noe som gjorde det vanskelig for både Ruud og Sjevtsjenko.

– Casper leverer under tøffe forhold. Han har beholdt grusformen fra French Open der han nådde finalen. Han spiller noe av sin bedre grustennis for året, sa Krogh Sundbø til VG etter kampen.

Det andre settet i Swedish Open startet likevel langt fra optimalt. To dobbeltfeil dobbeltfeilNår man server og ikke treffer ruten på motstanderens side på begge forsøk. Motstanderen får dermed poenget. på rad gjorde at Sjevtsjenko startet med å bryte.

Ruud kom seg likevel tilbake i det andre settet og utlignet til 2–2.

– Wow, han spiller rett og slett fantastisk tennis, sa tenniskommentator for VG Sverre Krogh Sundbø.

På stillingen 5–4 i det andre settet brøyt Ruud og vant dermed kampen. I neste runde møter nordmannen østerrikske Sebastian Ofner.

