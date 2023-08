Ragne Wiklund etter sin 1500 meter i VM i Heerenveen i mars 2023.

Verdensmesteren må utenlands for å få is

Verken Stavanger eller Hamar kan by Ragne Wiklund (23) på norsk is. Dermed må verdensmesteren og resten av landslaget til Heerenveen for å trene.

Kortversjonen Verdensmester i hurtigløp på skøyter, Ragne Wiklund (23), og det norske laget er nødt til å trene i Heerenveen i Nederland fordi det er ingen is tilgjengelig i Stavanger eller Hamar.

Fryseanlegget i Stavanger er ute av drift, og Vikingskipet i Hamar vil ikke ha is før 10. november. Dette skaper logistiske utfordringer for laget.

I Heerenveen vil laget måtte trene på tidspunkter som ikke kolliderer med de nederlandske profflagene, men dette anses ikke som et stort problem.

Til tross for de ekstra kostnadene forbundet med å trene i utlandet, mener sportssjefen at opplegget for Wiklund vil være godt nok, om ikke bedre.

Wiklund er spent på den nye sesongen, da både treningsmengden og antall høydesamlinger er økt. Vis mer

– Vi skulle ha vært i Stavanger hele høstperioden, men de har fått problemer med fryseanlegget. Og Vikingskipet legger ikke is før 10. november, forteller sportssjef Petter Andersen til VG.

Men også Heerenveen byr på problemer:

– Vi får ikke trene på de samme tidene som de nederlandske profflagene. Vi må trene før eller etter dem.

– Betyr det at dere må trene på natta?

– Nei, det kan kanskje bli 8–10 eller 12–14, så det er ikke helt galt. Det blir greit, mener Petter Andersen.

– Opplegget for Ragne blir godt nok, kanskje bedre enn det ellers hadde blitt, men det koster oss selvfølgelig mer, sier sportssjefen.

Senere skal landslaget på is i Kristiansund, der det ble åpnet skøytehall i 2018.

Ragne Wiklund ble sist vinter verdensmester på 3000 meter, samt at hun tok både på 1500 og 5000 meter.

Nå er hun spent på en ny sesong, ikke minst fordi det blir en høydesamling mer enn tidligere:

– Vi var først på høydetrening i Livigno i juni. Nå er vi igjen på høydesamling - i Frankrike. Det har vi ikke gjort før. Jeg kjenner at jeg er litt ekstra nervøs knyttet til det, sier hun til VG.

ÆRESPRIS: Ragne Wiklund ble i sommer tildelt Egebergs ærespris - for idrettene skøyter og orientering.

– Men jeg har troen på at det kan løfte nivået mitt høyere. Jeg har også økt treningsmengden sånn at det er nærmere det gutta gjør.

Til tross for suksessen både i VM - og i verdenscupen - står sponsorene slett ikke i kø verken til Wiklund eller skøyteforbundet.

– Vi får gjort treningsprogrammet med høy kvalitet. Men vi blir ikke bortskjemte, smiler Ragne Wiklund.

– Har livet endret seg etter all suksessen sist vinter?

– Veldig lite har endret seg! Men det er flere av foreleserne som er positive til å legge til rette for meg, så det er bra, sier NMBU-studenten - der det går i miljøpolitikk og energi.

– Men du blir fortsatt ikke gjenkjent på gaten?

– Jeg går riktig nok ikke så ofte på gaten - men nei, det er sjelden!

PS: Også i år var det sommeris i Vikingskipet - men flommen gjorde at samlingen der ble to dager kortere enn det som var meningen.

