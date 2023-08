STOR DAG: Søndag kan Viktor Hovland skrive seg inn i golfhistorien med gullskrift.

Hovland 18 hull unna vanvittig pengesum

Viktor Hovland er nære ved å gjøre det helt store: Før PGA-tourens sesongfinale leder han med seks slag. Skulle det holde hele veien inn kan han bli både sesongens beste spiller, sesongens best betalte og ny rekordholder.

Viktor Hovland slår ut klokken 19:40 søndag sammen med Xander Schauffele.

– Vi kan begynne å sammenligne idretter og vi kan diskutere, men hvis han vinner FedEx-cupen totalt, da kan (Jakob) Ingebrigtsen, for meg, løpe så fort han bare vil og (Erling Braut) Haaland score så mye han vil. Det er helt vilt hvis han vinner den totalt, sa Discoverys golfekspert Marius Thorp etter Hovlands seier i BMW Championship forrige søndag.

Én uke senere er Hovland i posisjon, og har tidenes mulighet, til å klare nettopp den utrolige bragden.

For etter tre bunnsolide dager med spill på golfbanen i Atlanta og Tour Championship leder den norske 25-åringen FedEx-sluttspillet FedEx-sluttspilletI løpet av en sesong på PGA-touren samler spillerne opp poeng basert på hvordan de gjør det i de ulike turneringene. Poengene danner grunnlaget for det som kalles FedEx-sammendraget - en rangering av hvem som har vært sesongens beste spiller. Sesongen avsluttes til slutt med det som kalles FedEx-playoffen, som består av tre turneringer. De 70 beste spillerne får delta i FedEx St. Jude Championship. Deretter venter BMW Championship, hvor de 50 beste spillerne deltar. Så avsluttes sesongen med Tour Championship der bare de 30 beste spillerne får delta. Vinneren der kan kalle seg sesongens beste spiller. sammenlagt – seks slag foran Xander Schauffele.

Info Stillingen i toppen før siste dag av sluttspillet 1. Viktor Hovland (−20) 2. Xander Schauffele (–14) 3. Keegan Bradley (–13) 3. Collin Morikawa (–13) 5. Wyndham Clark (−11) 5. Jon Rahm (–11) 5. Scottie Scheffler (–11) Vis mer

Forrige helg satte Hovland ny banerekord på siste runde av BMW Championship med 61 slag. Søndag kveld kan en ny og annen type rekord stå for fall.

Med 18 hull igjen er det nemlig gode muligheter for at Hovland vinner Tour Championship med historisk størst margin.

Golf-legenden Tiger Woods innehar rekorden fra 2007 med −23, og en seiersmargin på åtte slag.

Hovland står med −20, og seks slags margin før søndagens runde.

Om Hovland skulle gå hele veien til topps venter ikke bare det synlige beviset på en ellevill idrettsprestasjon – FedEx-trofeet – men også tittelen «sesongens beste spiller».

Oslo-gutten vil i så fall få med seg en vanvittig premiesum på 190 millioner norske kroner.

Med den summen vil han klatre til toppen av listen over golfstjerner med størst inntjente sum denne sesongen. Akkurat nå ligger han på tredjeplass med i overkant av 14 millioner dollar (149,8 millioner kroner). Kombinert med kveldens premiepott gir det en totalsum på 342,3 millioner kroner. Og det er bare denne sesongen.

Premiepotten i FedEx-cupen skal være den syvende største potten i idrettsverdenen, og nummer én i individuelle idretter (dersom man regner Formel 1 som en lagidrett).

Info De ti høyeste premiepottene i verden 1. Formel 1–135 millioner dollar (1,44 milliarder kroner) 2. UEFA Champions League – 93,7 millioner dollar (1,002 milliarder kroner) 3. Fotball-VM – 41 millioner dollar (438,6 millioner kroner) 4. Major League Baseball – 35 millioner dollar (374,4 millioner kroner) 5. Fotball-EM – 34 millioner dollar (363,7 millioner kroner) 6. UEFA Europa League – 30 millioner dollar (320,9 millioner kroner) 7. FedEx-cup – 18 millioner dollar (192,5 millioner kroner) 8. World Series Poker – 12,1 millioner dollar (129,4 millioner kroner) 9. Cricket (ICC ODI World Cup) – 4 millioner dollar (42,7 millioner kroner) 10. Wimbledon – 3 millioner dollar (32 millioner kroner) Kilde: www.timesnownews.com Vis mer

Tour Championship er den siste og avgjørende turneringen i FedEx-sluttspillet – kampen om sammenlagtseieren på PGA-touren. Kun de 30 beste spillerne spiller Tour Championship.

Spillernes plassering på FedEx-rankingen er det som bestemmer hvor godt utgangspunkt spillerne får før Tour Championship.

Scottie Scheffler, som hadde flest poeng sammenlagt før turneringen, startet denne ukens Tour Championship ti slag under par. Han står nå på −11.

Hovland lå som nummer to sammenlagt, og hadde et utgangspunkt på åtte slag under par.

