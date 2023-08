Jan-Erik og Wido Neuroth etter triumfen på Øvrevoll søndag.

Far og sønn Neuroth vant Norsk Derby

Trener Wido Neuroth og jockey-sønnen Jan-Erik hadde sin siste sjanse søndag - og de lyktes: De vant Norsk Derby på Øvrevoll sammen.

Pappa Wido blir 75 i november og overlater da treneransvaret til Jan-Erik som fyller 37 i oktober. Sønnen slutter da som fulltidsrytter.

Søndag gikk Jan-Erik Neuroth på Ami de Vega til topps i Norsk Derby. Det er Wido Neuroths 21. triumf i skandinaviske derby. Ingen har flere.

– Derby-seier på hjemmebane. Dette er det største øyeblikket, sier Jan-Erik Neuroth.

Faren kom til Norge som 14-årig jockeylæring i 1963. Han kom fra Duisburg alene, resten er skandinavisk galopphistorie.

Marit Sveaas Minneløp ble vunnet av Hard One To Please, trent av Annike Bye Hansen. Den samme hesten vant i fjor Svensk og Norsk Derby og storløpet Stockholm Cup.

