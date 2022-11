MEXICO: Viktor Hovland løftet seg på den fjerde og siste dagen i Mexico, men det holdt ikke til å kjempe helt i toppen.

Hovland klarte ikke forsvare tittelen i Mayakoba

Etter å ha vunnet PGA-turneringen i Mexico to år på rad, klarte ikke Viktor Hovland å forsvare tittelen i 2022.

Norske Viktor Hovland lå i tetsjiktet før den siste runden av PGA-turneringen i Mayakoba, men nordmannen fikk en grusom start på runden sin.

For etter å ha åpnet med to par på rappen, pådro nordmannen seg en double bogey på tredje hull. Det gjorde at 25-åringen fra Ekeberg i Oslo dalte langt ned på resultatlisten.

Det norske golfesset slo imidlertid kontant tilbake med to strake birdier. Deretter ble det fire strake par, før dagens tredje birdie gikk i hullet for Hovland.

Etter tre par til, kom også den fjerde. Også på det nest siste hullet sikret nordmannen seg en birdie etter et godt innspill. Siste hull endte på par.

Nordmannen endte turneringen på – 16 totalt etter fire dager, noe som i skrivende stund gir han en delt tiendeplass på resultatlistene. Den plasseringen kan riktignok endre seg ettersom flere spillere enda ikke er ferdig med sin søndagsrunde.

Helt i toppen finner vi amerikanske Russell Henley med – 24, etterfulgt av Brian Harman med −19. Ingen av disse er ferdigspilt. Med andre ord Hovland en del slag unna å ta sin tredje tittel på rad på Mexicos sørkyst.

Denne ukens turnering var Hovland tredje denne sesongen. Fra før har han bokført en femteplass i ZOZO Championsship i Japan og en 21.-plass i The CJ Cup i USA.