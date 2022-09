ANKLAGES FOR JUKS: Hans Niemanns karriere kan være over, uavhengig av om jukseanklagene mot ham blir bevist. Det tror ledende sjakkeksperter.

Niemann spås dyster sjakk-fremtid: − Det er over

Uavhengig om han blir tatt eller ikke: Ekspertene ser ingen vei tilbake til sjakkeliten for jukseanklagede Hans Niemann (19).

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Blir du tatt, er karrieren din over, har Magnus Carlsen tidligere uttalt om juksing i podkasten Wolfgang Wee Uncut.

Nå er det amerikanske Hans Niemann som står anklaget for juks av nordmannen, og kan gå en mørk sjakkfremtid i møte.

19-åringen har blitt avslørt for juks på chess.com ved minst to anledninger, men over brettet har det aldri blitt bevist at Niemann har gjort noe ulovlig. Heller ikke da han på sensasjonelt vis slo Carlsen i Sinquefield Cup tidligere i september.

Derfor har Det internasjonale sjakkforbundet (Fide) foreløpig ikke grunnlag for å kaste Niemann ut av sporten.

Men likevel kan karrieren hans stå i fare. For etter hvert som flere analyserer partiene hans og oppdager suspekt spill, bygges bevismengden mot den unge sjakkspilleren opp.

SJAKKDRAMA: Magnus Carlsen (t.v.) har anklager Hans Niemann (t.h.) for juksing. Saken har opptatt sjakkverden de siste ukene, foreløpig uten en endelig konklusjon.

– Jeg finner den helt knusende. Det kommer mer hver eneste dag. Når det er så mye som det er nå, er det ikke lenger interessant å diskutere enkelttrekk, sier NRKs sjakkekspert Atle Grønn til VG.

I 2018 ble Stein Bjørnsen utestengt fra Norges Sjakkforbund på livstid. Det ble ikke endelig bevist at han hadde jukset, men sjakkforbundet mente det var «utover enhver rimelig tvil» at Bjørnsen hadde fått elektronisk bistand.

– Han ble avslørt av at partiene var så knusende. Det er vanskeligere å avsløre om en spiller på Niemanns nivå, men det er noe av det samme som gjelder her. Noen av trekkene hans er umenneskelige, forteller sjakkjournalist Tarjei J. Svensen.

I en analyse hos New York Times kommer funksjonær i Fide Greg Keener med en knusende dom over Niemann.

– Hvis han ikke jukser, er prestasjonene hans forbløffende. Til tider spiller han så presist at publikum og motstanderne reagerer med vantro. Han kan allerede være verdens beste spiller. Men hvis Niemann jukser, har han påført sjakken utenkelig skade, skriver han.

Ifølge Carlsen vil juks føre til at man ikke blir invitert til turneringer lenger. Dermed vil også det økonomiske grunnlaget forsvinne.

Nordmannen har gjort det klart at han ikke vil spille mot Niemann igjen. Dermed begrenses mulighetene hans i fremtiden.

– Uansett resultat i denne saken, vil Niemann få problemer i karrieren. Jeg tror han vil slite med å få invitasjoner, sier Svensen.

Carlsen er ikke den eneste som har uttalt seg med skepsis om Niemann. Jan Nepomnjasjtsjij og Fabiano Caruana, som begge har kjempet med nordmannen om verdensmestertittelen, har begge sådd tvil om hans prestasjoner.

– Det i seg selv kan gjøre at arrangører vegrer seg mot å invitere og andre spillere vil være skeptisk til å delta i de samme turneringene som ham, mener Svensen.

– Det er over, sier Grønn om muligheten for at Niemann blir invitert til de samme turneringene som Carlsen.

Flere eksperter mener sjakkdramaet trenger en uttalelse fra Niemann, som har holdt tyst etter at Carlsen kom med anklagene. Niemann må enten innrømme juks eller forklare hvorfor han ikke har gjort noe ulovlig, mener de.

– I og med at han er så ung og ikke er dømt av Fide, så kan han i prinsippet kanskje få en sjanse til. Det gjør at han kanskje kan komme tilbake til et visst nivå, men ikke verdensklassenivå, sier Grønn, som mener at Niemann uansett ikke besitter de nødvendige ferdighetene til å hevde seg mot de beste.

Niemann skal etter planen spille i det amerikanske mesterskapet som starter 4. oktober.