Dommerbrøler og drømmemål da Rosenborg vant fotballklassikeren

TRONDHEIM (VG) (Rosenborg-Lillestrøm 3–1) Medaljekampen mellom Rosenborg og Lillestrøm ble av det særdeles underholdende slaget. I hovedrollene; trønderen, dansken og dommeren.

Erik Eikebrokk

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

To drømmemål av Ole Sæter, en scoring som skulle vært avvinket for offside, men som ikke ble det, og en scoring av Lillestrøms hjemvendte sønn, Thomas Lehne Olsens, ga bortefansen et lite håp om poeng.

Nevnte Sæter sørget for at håpet varte i knappe to minutter, for på et særdeles stemningsfullt Lerkendal, handlet absolutt alt om Rosenborg.

Seieren, og Bodø/Glimts poengtap, gjør at trønderne for alvor har los på andreplassen i Eliteserien, bak suverene Molde.

I Eggens ånd

Dagen etter det som ville vært Nils Arne Eggen 81. bursdag, leverte Rosenborg og Lillestrøm en fotballkamp som garantert ville vært i «kongen av Lerkendal» sin ånd.

Og udramatisk ble kampen mellom to av norsk fotballs største lag, på ingen måte. Det startet allerede etter seks minutter, da Rosenborgs nye superdanske, Casper Tengstedt, fikk en fot på Carlo Holses skudd, og styrte ballen forbi Lillestrøm-keeper Mads Christiansen.

Reprisen viste at Tengstedt var i klar offside.

Drømmestart

Fire minutter senere var ledelsen doblet, og for en scoring det var. Et fra start av særdeles påskrudd og aggressivt hjemmelaget, tok kontringsmuligheten da den bød seg. Tengstedt satte fart på venstre flanke, og slo inn foran mål. Bakfra kom etter hvert Ole Sæter, og den trønderske løven fikk kanontreff med høyre fot.

Dermed 2–0, og «fugla» var i ferd med å bli spist levende av «troillongan».

Lillestrøm-trener Geir Bakke kan umulig ha vært fornøyd med det han så i første omgang, og gjorde ett bytte. Det var neppe byttet som var hovedårsaken til at en hjemvendt LSK-sønn blåste liv i oppgjøret igjen, men det tok bare fire minutter før hundretalls bortefans endelig fikk noe å juble for.

Scoring etter scoring

Bortelagets angrep så egentlig ut til å ebbe ut i ingenting, men Rosenborg misset på pasningen fremover, og da slo de gul- og svartkledte til.

Ylldren Ibrahimaj nærmest taklet ballen til Thomas Lehne Olsen, og Lillestrøm-spissen som nylig returnerte etter sitt korte utenlandsopphold viste at han ikke har glemt hvor målet står, og banket ballen i mål helt nede ved stolperota.

Håpet varte i ganske nøyaktig halvannet minutt. Tengstedt og Edvard Tagseth kombinerte frekt på venstre kant, og innlegget fra sistnevnte var akkurat det Ole Sæter håpet på. Headingen fra åtte meter var - om mulig - like hard som skuddet i første omgang.

PS: 13 527 tilskuere er soleklar sesongbeste på Lerkendal.